Sophie Turner desabafa sobre rumores por trás do divórcio com Joe Jonas: ‘Choque’

Sophie Turner quebra o silêncio sobre rumores de traição e desabafa sobre a batalha pela guarda das filhas após divórcio com Joe Jonas

No final do ano passado, Joe Jonas e Sophie Turner anunciaram o fim de seu relacionamento após sete anos juntos. Na época, surgiram boatos de que o motivo seria uma suposta traição e que os dois estariam enfrentando até mesmo uma batalha judicial pela guarda de sua filha. Agora, Sophie decidiu falar sobre esses rumores e revelar a verdade.

Quando o divórcio veio à tona, o TMZ relatou que Joe e Sophie decidiram se separar devido às suas personalidades muito diferentes. Segundo os rumores, enquanto a atriz gostava de sair para festas e parecia estar 'negligenciando' a maternidade, o cantor preferia ficar em casa com as crianças, o que teria ocasionado uma crise no casamento.

Para piorar, Sophie foi acusada de trair o cantor, já que apenas um mês após o divórcio, assumiu o relacionamento com o aristocrata Peregrine Pearson. Agora, a atriz abriu o jogo e rebateu alguns desses rumores, além de revelar estar "chocada" com a repercussão até agora: "Foram os piores dias da minha vida", disse Turner à British Vogue.

“Houve dias em que eu não sabia se conseguiria. Eu ligava para minha advogada dizendo: 'Não posso fazer isso. Simplesmente não posso'. Eu simplesmente nunca fui forte o suficiente para me defender. E então, finalmente, depois de duas semanas me sentindo estagnada, ela me lembrou que era pelas minhas filhas que eu estava lutando”, desabafou.

“Quando alguém me diz 'faça isso pelas suas filhas', eu faço. Eu não faria por mim mesma, mas encontro forças por elas”, contou Sophie, que passou um período afastada das herdeiras enquanto o ex-casal decidia os detalhes da guarda, já que ela queria continuar morando no Reino Unido e ele estava em turnê nos Estados Unidos.

“Eu simplesmente tinha que dizer para mim mesma: 'Nada disso é verdade. Você é uma boa mãe e nunca foi festeira. Parecia que eu estava assistindo a um filme da minha vida que não havia escrito, produzido ou estrelado. Foi chocante. Ainda estou em choque”, Sophie lamentou os rumores e negou as especulações sobre negligenciar a criação das filhas.

Por fim, a atriz lamentou os boatos, mas afirmou que aprendeu a lidar com as diferenças: “Estou descontente com a forma como tudo aconteceu, especialmente quando se trata das minhas filhas. Acho que estamos fazendo o melhor que podemos. Estou confiante de que podemos resolver isso. Joe é um ótimo pai para nossas filhas e isso é tudo que eu posso pedir”, completou.

A história de Joe Jonas e Sophie Turner:

Joe Jonas e Sophie Turner se conheceram em 2016, quando ele ainda fazia parte da banda DNCE e ela atuava em um papel de destaque na série de sucesso da HBO, 'Game Of Thrones'. No ano seguinte, o cantor pediu a mão da atriz em casamento e eles ficaram noivos. A união, no entanto, somente ocorreu em 2019, quando os dois se casaram em reunião intimista em Las Vegas.

Pouco tempo depois, eles oficializaram o casório em uma cerimônia formal na França. A dupla teve duas filhas, Willa, a primeira filha do casal, que está com quatro anos e Delphine, de dois anos. Após o divórcio, Sophie está namorando com Peregrine Pearson. Até o momento, o integrante do 'Jonas Brothers' não confirmou seu envolvimento, mas foi apontado como affair de uma modelo.