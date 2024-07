Sophie Charlotte é chamada de “Murila Benícia”; relembre a vida amorosa dela

Após o flagra com Xamã, Sophie Charlotte foi apelidada de Murila Benícia. Isso porque o ator já se relacionou com colegas de trabalho, assim como ela

O cantor e ator Xamã e a atriz Sophie Charlotte foram vistos trocando beijos há poucos dias e reforçaram os rumores de que estão vivendo um romance. Com as fotos circulando nas redes sociais, alguns fãs apelidaram a atriz de Murila Benícia. É uma referência ao ator Murilo Benício, que já se relacionou com colegas de trabalho, assim como ela.

Isso porque ele já namorou pessoas com quem trabalhou nas novelas, como as atrizes Giovanna Antonelli e Débora Falabella e a autora Manuela Dias. Assim como ele, Sophie tem em seu círculo amoroso alguns outros colegas de elenco.

Ela e o ator Caio Castro interpretaram o casal Bruno e Angelina na temporada de 2008 de Malhação. Na vida real, eles levaram o romance da ficção para a realidade e namoraram por cerca de três meses.

Em 2010, Sophie assumiu um romance com Malvino Salvador logo após serem escalados para a novela Caras e Bocas. A relação durou quatro anos e meio. Já em 2014, ela e Daniel de Oliveira confirmaram que estavam juntos após trabalharem juntos em O Rebu (2014).

Depois disso, o ex-casal ainda atuou em Os Dias Eram Assim (2017) e O Rio do Desejo (2023). Eles ficaram juntos por 10 anos e, da relação, nasceu o filho Otto, de 8 anos.

Após o fim do casamento deles, surgiram os rumores de um affair de Sophie com Xamã. Os dois contracenam juntos em Renascer e começaram a a ser visto juntos, até serem flagrados aos beijos.

Recentemente, Sophie foi premiada como melhor atriz e chegou acompanhada do cantor no Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), realizado em São Paulo. Na oportunidade, além de conversarem bastante na plateia, Xamã comemorou o momento em que ela subiu ao palco para receber o troféu.

Veja a comparação feita pelo internautas:

Sophie Charlotte a nossa Murila Benícia

Adoro https://t.co/GzBR2XKBUl — Babi (@babi) July 6, 2024