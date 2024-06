Sophia Abrahão detalha perseguição de stalker: 'Muito apavorada'

Após Débora Falabella falar abertamente sobre perseguição de 'fã', a atriz Sophia Abrahão contou que também foi vítima de stalker

Assim como Débora Falabella, a atriz Sophia Abrahão também já perseguida por um "fã". Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, a artista detalhou a situação vivida no passado e revelou que chegou a fazer boletim de ocorrência contra o stalker.

De acordo com Sophia, o rapaz em questão, de alguma forma, tinha acesso a muitas informações pessoais a seu respeito. "Ele sabia onde eu morava, me mandava presentes, sabia o contato dos meus pais, dos meus amigos e tinha uma perseguição atrás da minha família, muito grave", declarou a famosa.

Além de persegui-la, o stalker também passou a focar em pessoas de sua família para obter mais detalhes sobre a vida de Sophia. Na época, ela era uma das protagonistas da versão brasileira de 'Rebelde', exibida na Record TV entre 2011 e 2012.

"Chegava a ligar de madrugada para os meus pais dizendo que eu estava em perigo, perguntando a eles se sabiam onde eu estava, ou que eu estava sendo colocada em risco, ligava para os meus amigos de madrugada falando a mesma coisa enquanto eu estava em casa, dormindo. E isso perdurou um tempo. Ele mandava várias encomendas para a minha casa, e eu fiquei muito apavorada", recordou ela.

Em seguida, Sophia Abrahão revelou que precisou reforçar sua segurança. "Em princípio eu só sabia que ele era de Belo Horizonte, não tinha informação do nome dele, do endereço dele. Tive que abrir um boletim de ocorrência. A gente tinha pouco conhecimento sobre essa questão criminal do stalker, na época", contou.

E completou: "A nossa grande preocupação na época ocorreu quando fomos fazer um show em Belo Horizonte e ficamos com medo de que o stalker me encontrasse, de modo que a produção redobrou a atenção em termos de segurança, e não aconteceu nada, felizmente".

Sophia Abrahão ganha declaração especial de Sérgio Malheiros

Sophia Abrahão completou 33 anos de vida no dia 22 de maio e ganhou uma bela homenagem do namorado, o ator Sérgio Malheiros. Através de seu Instagram, o artista reuniu algumas fotos de momentos especiais do casal e ressaltou sua grande paixão pela companheira, com quem está junto há quase 10 anos.

"Eu nem acredito que encontrei você. Você é minha paz… O nosso encaixe é perfeito. Falar que você é linda é óbvio demais. Eu sou loucamente apaixonado por quem você é por dentro e por fora. É só você chegar que tudo se ilumina ao seu redor. Não pra descrever o que é dormir e acordar ao seu lado. Eu espero conseguir fazer você se sentir tão amada e tão cuidada como eu me sinto com você", iniciou ele.

E completou: "Muito obrigado por tudo. Obrigado por fazer parte da minha vida. Obrigado por me inundar de felicidade e esperança. Eu vou ser sempre a pessoa que vc pode voltar correndo. Vou estar aqui pra sempre. Te amo pra sempre. Com todo meu amor". Nos comentários, Sophia Abrahão fez questão de agradecer a declaração romântica e retribuiu o carinho: "Te amo, te amo, te amo", escreveu.