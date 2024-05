Sophia Abrahão choca ao revelar detalhes de perseguição de stalker: "Medo"

Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, a atriz Sophia Abrahão contou que já foi perseguida por um stalker e precisou procurar a polícia

Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, a atriz Sophia Abrahão contou que já foi perseguida por um stalker e precisou procurar a polícia. O episódio aconteceu na época em que ela fazia parte do grupo musical Rebeldes, entre 2011 e 2012.

"Cheguei a fazer boletim de ocorrência. Fiz essa denúncia porque eu estava com medo. Fui fazer em seguida um show em Belo Horizonte com Rebeldes, e a segurança que rodeava a gente foi avisada. Eles prestaram atenção a mais nesse local, porque tinha esse risco. A gente não sabe... O que aconteceu com o John Lennon, com a própria Ana Hickmann... Um episódio tenebroso", lembrou.

A atriz não conseguiu descobrir a identidade da pessoa, mas ele a deixou em paz. "Ele não foi identificado, a gente não sabe o nome dele. Ele sumiu, me deu paz. Me dava (medo) e apavorava meus pais, isso que era o pior para mim. E aí virou uma questão familiar também muito dura na época", finalizou.

Sophia Abrahão fala sobre ter filhos com Sérgio Malheiros

Em recente entrevista, Sophia Abrahão falou sobre o motivo pelo qual talvez não tenha filhos. "Eu sempre tive muito esse ímpeto de querer ser independente, querer ser livre. E eu penso muito nisso de um filho talvez, e aí eu também fico pensando: caramba, pode soar muito egoísta da minha parte, verbalizar isso, sabe? Do tipo, ai eu não quero perder minha liberdade”, disse.

A namorada de Sérgio Malheiros disse ainda que tem medo que um herdeiro coloque sua independência em risco. ”Meu momento de maior liberdade é ficar sozinha, de repente não posso ter filhos”, falou ela em tom de brincadeira. Mesmo assim, ela não excluiu a possibilidade de ter um herdeiro.