Sonia Abrão se emociona em exposição sobre legado do primo, Chorão: “Para sempre”

Apresentadora Sonia Abrão não conteve as lágrimas ao visitar exposição póstuma sobre Chorão, que morreu há dez anos

O eterno vocalista do Charlie Brown Jr, o cantor Chorão ganhou uma exposição para celebrar seu legado na música na Galeria do Rock em São Paulo, dez anos após sua morte. Nesta sexta-feira, 21, a apresentadora Sonia Abrão fez questão de prestigiar a homenagem emocionante e não conteve as lágrimas ao reviver a memória do primo.

A exposição chamada ‘Chorão Eterno 10 anos’, reúne objetos pessoais que contam a história da vida do músico, como cartazes, prêmios, discos e instrumentos ao longo da carreira, além de uma camiseta especial que ele usou em uma apresentação com Charlie Brown Jr no Rock In Rio Lisboa, em 2004. Uma verdadeira coletânea de memórias!

Ao se deparar com os itens do primo, Sônia caiu no choro e não escondeu as lágrimas. Inclusive, a comandante do ‘A tarde é Sua’, na RedeTV!, fez questão de posar com uma das guitarras de Chorão, que além de vocalista, também atuava como compositor, empresário, skatista, roteirista e cineasta.

Sonia Abrão se emociona em exposição póstuma sobre Chorão - Eduardo Martins/Agnews

Sonia Abrão se emociona em exposição póstuma sobre Chorão - Eduardo Martins/Agnews

Em suas redes sociais, Sonia abriu o coração sobre a visita com Otávio Mesquita: “Tavinho e eu nos emocionamos muito e até fizemos fotos com a guitarra dele para guardar de recordação para sempre!”, disse a apresentadora que gravou no local para fazer uma participação especial ao “Operação Mesquita”, no SBT.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Sonia Abrão faz linda homenagem para Chorão no dia de seu aniversário:

Sonia Abrão sempre faz questão de reviver a memória do primo, Chorão. Em abril deste ano, a apresentadora usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem ao vocalista do Charlie Brown Jr, que estaria completando 53 anos se estivesse vivo: “9 DE ABRIL… CHORÃO completaria, hoje, 53 anos! Mas faz 10 que foi chamado, tão cedo, que nem teve tempo de arrumar as malas!", ela iniciou.