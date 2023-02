Sonia Abrão não poupa críticas e detona discurso de Tadeu Schmidt: “Jogo sujo”

A apresentadora Sonia Abrão rasgou o verbo ao detonar discurso de Tadeu Schmidt durante o 'A Tarde é Sua'; veja

O discurso de Tadeu Schmidt (48) ao comentar a eliminação de Paula durante o BBB23, está dando o que falar. Durante o 'A Tarde é Sua', desta quarta-feira, 15,Sonia Abrão (59) foi uma das que comentaram a fala do apresentador e ainda foi sincera ao revelar sua impressão em relação à postura do comandante do reality.

"Agora, o que o Tadeu falou: 'o que é jogar bem, o que é jogar mal...', não é essa questão. O que é jogar limpo e o que é jogar sujo, Tadeu. É aí que a coisa pegou, e o pessoal tá jogando sujo pra caramba. A última semana era só jogo sujo, só mentira, só fake news de um quarto pro outro, de um integrante pra outro", criticou Sonia Abrão.

Após a crítica, Sonia elogiou a mudança do roteiro feita pelo big boss."Estava uma coisa muito ruim, tanto que quando o Boninho veio de última hora com a história de voto aberto, a gente achou genial, maravilhoso. Porque agora vai ter que ser jogo aberto mesmo", disse.

Na sequência, a jornalista disparou: "As máscaras caíram, aí cada um não tinha mais onde se esconder, não tinha mais. E é isso que fez com que essa primeira etapa fosse demolida. Racharam os grupos, tem muita querendo só a jogada individual mesmo, algumas coisas melhores, mais positivas começaram a se desenhar. E é isso", finalizou Sonia.

Bastidores

Sonia Abrão não poupou as críticas para a sister Paula durante a participação dela no BBB 23, da Globo. Em um post compartilhado no Instagram, a jornalista detonou os comentários que Paula fez dentro do reality show.

“Paula tá no reality errado! Tinha que ter ido pra Fazenda 14, onde havia gente com discurso monstro assim! Que pessoa tenebrosa! Paredão duplo pra eliminação, please! Fora, Paula! Fora, Bruno Gaga”, disse ela.