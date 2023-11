Sonia Abrão manda recado corajoso para Ana Hickmann: 'Uma mulher triste'

Coragem! Sonia Abrão presta seu apoio e manda mensagem direta em meio ao momento desafiador na vida de Ana Hickmann

Na madrugada desta quarta-feira, 15, a apresentadora Sonia Abrão fez uma declaração corajosa sobre o momento desafiador na vida de uma colega de profissão, Ana Hickmann. Através das redes sociais, a âncora do programa 'A Tarde é Sua' na RedeTV elogiou a postura da modelo após um desentendimento com seu marido, Alexandre Correa.

Sonia resgatou um clique antigo ao lado da apresentadora para lamentar o ocorrido: “No Teleton 2022, encontrei Ana Hickmann com esse sorriso lindo e o brilho de sempre! Um ano depois, no mesmo mês de novembro, só que agora em 2023, agressão e dor fizeram dela uma mulher triste, como milhares de brasileiras”, opinou sobre a situação.

“Mas Ana não silenciou, ela denunciou! Entrou na luta contra a força bruta!”, Sonia, que é conhecida por expressar suas opiniões sem papas na língua, exaltou a atitude da apresentadora em meio ao conflito com seu parceiro. A comunicadora ainda aproveitou para prestar seu apoio para Ana com um recado comovente.

“Daqui pra frente, seja qual for o rumo que der para sua vida, nunca mais será a mesma! Coragem define, liberdade vicia! Fique bem, amada”, a apresentadora escreveu em uma mensagem publicada em seu perfil oficial no Instagram. Nos comentários, Sonia recebeu elogios por sua declaração: “Coragem define, liberdade vicia” que frase pra vida”, disse um seguidor.

O que aconteceu com Ana Hickmann?

Segundo a assessoria da apresentadora, Ana Hickmann e Alexandre Correa tiveram um atrito na mansão do casal em Itu, interior de São Paulo, no último sábado, 11. De acordo com a delegada encarregada pelo caso, a versão apresentada pela comunicadora é de que seu marido tentou segurá-la contra a parede para não pedir ajuda durante uma discussão.

Ana conseguiu se desvencilhar e se trancar em outro cômodo de sua casa com um celular, quando a polícia foi acionada e a apresentadora foi conduzida a uma delegacia. Nas redes sociais, tanto ela quanto o empresário fizeram declarações para o filho, Alezinho, que tem apenas nove anos, em meio a rumores de um possível pedido de divórcio.

Sonia Abrão viveu relacionamento abusivo:

Em meados do ano passado, Sonia Abrão decidiu abrir seu coração e falou pela primeira vez sobre um relacionamento abusivo que viveu durante quatro anos. Em entrevista para o programa Sensacional, da RedeTV!, a apresentadora confessou que era muito jovem e ficou desestruturada com o abuso psicológico do namorado; confira o relato.