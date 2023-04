Sonia Abrão lança livro romântico e revela paixão por famoso: "Segredo"

Em participação no Podcast CARAS, Sonia Abrão abriu intimidade e revelou ter vivido romance com homens famosos

Discreta quanto a detalhes de sua intimidade, a apresentadora Sonia Abrão (59) revelou que já viveu romances com famosos no passado. A declaração aconteceu durante participação da famosa no Podcast CARAS.

Na ocasião, Sonia falava sobre o lançamento de seu terceiro livro Aos Homens que Amei, que chegou às livrarias nesta terça-feira, 11. Segundo a contratada da Rede TV!, que confirmou ter se relacionado três vezes com artistas, ela gosta de manter os casos em profundo sigilo.

"Tem muita coisa minha, isso vocês podem ter certeza, mas ninguém vai identificar [as pessoas]. Nem os envolvidos vão saber quem é quem é nessa história, eu misturei tudo. Não é cronológico. Tem muita coisa", garantiu.

Ela reafirmou que tomou muito cuidado em manter preservar a identidade de seus antigos romances e defendeu a discrição: "Eu só ponho as iniciais, não coloco o nome, porque as histórias são à dois. Isso não é só minha vida, não posso ficar expondo as outras pessoas".

"É tudo tão invasivo no mundo de hoje, é tudo tão exposto no dia de hoje. Eu sou uma pessoa que gosto de ter segredo até de mim para mim mesma, não gosto desse tipo de coisa. Então, eu preservo muito mesmo. Nunca misturei os canais e nem pretendo", completou.

Aos Homens que Amei conta com uma série de poemas românticos escritos pela própria Sonia ao longo de sua vida. Além de histórias biográficas, ele também mostra relatos ouvidos pela apresentadora durante a época que trabalhou como 'conselheira amorosa' no rádio.

Ela alerta que o projeto não traz textos elaborados e reflexivos, mas escritos que guardou por toda uma vida. "Não cobrem de mim poesia no sentido de literatura, porque não é. Por isso que eu chamo carinhosamente de ‘poeminhas’, porque não passa disso mesmo", disse.

"São flashs, fotinhas 3x4 de situações, para esse público feminino se identificar. São situações que refletem esses padrões de comportamento que a gente foi sentindo: dor de amor, noite de felicidade", afirmou Sonia, que contou com o prefácio assinado por Luciana Gimenez, que virou uma grande fã de seu trabalho.

A entrevista completa com Sonia Abrão estará disponível a partir do dia 13 de abril, no canal da revista CARAS Brasil, no Youtube.