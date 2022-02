Sonia Abrão faz desabafo sobre relacionamento abusivo: ''Tive síndrome do pânico''

A apresentadora Sonia Abrão deu detalhes sobre o relacionamento abusivo que viveu quando era mais jovem

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 21h41

Sonia Abrão (58) falou pela primeira vez sobre um relacionamento abusivo que viveu durante quatro anos.

Em entrevista para o programa Sensacional, da RedeTV!, a apresentadora confessou que era muito jovem e ficou desestruturada.

"Praticamente me destruiu. Eu era muito nova, tinha 20 anos e foi tudo muito difícil. Eu me desestruturei e desmoronei. Tive síndrome do pânico, daquelas de ficar de cama, trancada em casa", revelou ela.

Sonita também deu detalhes de como o abuso psicológico acontecia. "Tudo que é errado vem de você. Você não é digna de ter o amor daquele ser universal. Você começa a achar que você não é nada, que não merece aquele 'deus'. E isso vai te destruindo", contou.

A apresentadora do A Tarde É Sua afirmou que a ajuda dos colegas de trabalho foi fundamental para sair desta situação. "Eles eram todos jovens, tão cheios de vida e tão legais e a gente fazia tanta coisa naquela redação que me deu vontade de ser daquele jeito. O que me chamou pra vida foi o convívio, porque eu era tão jovem quanto eles, mas eu não era feliz como eles, eu não tinha essa energia de vida. E aquilo foi me contaminando no bom sentido. Eu quis viver de novo, e quando quis viver de novo eu rompi com tudo aquilo", explicou.

A entrevista completa de Sonia Abrão vai ar nesta quinta-feira, 24, na RedeTV!, a partir das 22h30.

Confira um trecho da entrevista: