Sonia Abrão crítica jornalistas que atacaram Deborah Secco: "A inveja mata!"

Sonia Abrão defendeu o visual escolhido por Deborah Secco para apresentar os jogos da Copa do Mundo

O clima esquentou! Nesta quarta-feira, 23, durante o pragrama 'A Tarde É Sua', da Rede TV, a apresentadora Sonia Abrão (59) ficou irritada ao rebater algumas críticas que Deborah Secco (42) recebeu recentemente, após usar um look polêmico durante a cobertura da Copa do Mundo no Catar, no 'Tá na Copa '.

Defendendo a atriz, Sonia afirmou que Deborah estava livre para usar o look que se sentisse à vontade, já que ela não estava fazendo papel de jornalista, mas sim representando o público. "Ela é comentarista convidada, ela não é jornalista, ela não é técnica, ela não é crítica esportiva, é só ela representando o que é a torcida no Brasil inteira, são 200 milhões todo mundo achando que é técnico, mas não é. Mas a gente fica mesmo torcendo", iníciou.

Visivelmente irritada, a apresentadora afirmou que as críticas são resultados da inveja: "Porque ali o que se mostrava era um despeito tremendo, parece que é pecado você ser linda, parece que é um pecado você ser uma estrela, parece que é pecado você ser uma mulher sensual, e é o que ela é, e ela pode ser e ela estava demonstrando isso. Qual é o problema gente? Qual é o problema? Mas tem pessoas que se doem. A inveja mata? Claro que mata".

"E se por um lado tem mulher fazendo esse tipo de comentário absurdo e idiota, tem homem que continua sendo mais machista do que qualquer coisa e também tem problemas com a antiga emissora e resolveu descontar tudo em cima da Deborah Secco. Um tremendo de um papelão que foi feito pelo ex-jornalista esportivo da Rede Globo, o Thiago Asmar", disse.

Na sequência, a apresentadora falou sobre a atitude negativa de alguns jornalistas que foram até a web para difamar a artista. "Então como o visual da Deborah deu muito o que falar e principalmente nesse primeiro dia, onde ela foi detonada pela Flávia Januzzi e depois também detonada por um ex-contratado da Globo no jornalismo, ai a coisa degringolou mesmo. A Januzzi começou dizendo 'olha aí, cortou a blusinha, sensualizando, é o fim...', informando os seguidores a se colocarem contra a presença da Deborah no programa, foi uma coisa muito feia da gente ver", lamentou Sonia Abrão.

VEJA O LOOK POLÊMICO DE DEBORAH SECCO: