Sonia Abrão critica ao vivo foto sensual de Gretchen: 'Não precisava'

A apresentadora Sonia Abrão ainda disse que registro da dançarina era 'exagerado'

Sonia Abrão (59) deu o que falar na última semana. A apresentadora do programa A Tarde É Sua, da Rede TV, se indignou com uma foto publicada por Gretchen (63) nas redes sociais e teceu críticas ao clique, feito na última sexta-feira, 16.

Na foto, a rainha do rebolado posa ao lado de seu marido, o saxofonista Esdras de Souza (49), usando apenas uma calcinha fio-dental, deixando o restante do corpo completamente nu. A foto teve o número de curtidas ocultado pela artista, que também restringiu os comentários na publicação.

Para a jornalista, o conteúdo não deveria ser compartilhado explicitamente nas redes e Gretchen teria passado dos limites de bom senso ao publicar a foto sensual. "Assim, eles estavam num clima bem quente e acho que essa foto está mais propícia para sites adultos. Eu achei tudo isso meio exagerado e não precisava que o casal precisasse fazer isso aí não."

O colunista Vladmir Alves, que estava no programa quando Abrão criticou a dançarina, questionou o motivo da publicação. "Será que eles não estão ensaiando para esses negócios de casal?", indagou. "Olha, não pareceu mesmo que eles estão testando para analisar a receptividade do público? Sim, eu achei!", respondeu a apresentadora.

Em seguida, ela ainda refletiu sobre o comportamento da famosa. "Nossa, eu nunca vi a Gretchen publicando esse tipo de coisa não. Tem todo um clima, as mãos e tudo mais. Pra mim, é uma coisa bastante característica de um outro tipo de abordagem nas redes sociais. Eu estou achando mesmo é que eles fizeram isso com o objetivo de experimentar e, caso o terreno seja favorável, a gente faz."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen e Esdras se casaram no ano de 2020, em setembro. Eles realizaram uma cerimônia flutuante, em Belém, no Pará, terra em que o músico nasceu. A festa aconteceu três meses após o pedido de casamento, que aconteceu no Dia dos Namorados.