Sonia Abrão comenta áudio vazado de Ana Maria Braga: "estourada"

A apresentadora Sonia Abrão comentou o áudio vazado de Ana Maria Braga durante o 'Mais Você' desta quarta-feira, 21. Ela teria chamado alguém de mentirosa sem perceber que o microfone estava ligado.

"Eu acho que junta tudo, né? Devia estar acontecendo algum problema ali que estava desagradando muito a Ana, aí vem todo o baque, ter que fazer uma reportagem", opinou Abrão.

A apresentadora ainda se defendeu pelas críticas que recebe. Ela costuma ser chamada de "coveira" pose sempre noticiar morte dos famosos e ressaltou a dificuldade que tem para fazer isso.

Fim de Ano: 9 dispositivos Echo com Alexa em oferta para presentear

Novela da Carminha e filme com Sandy e Júnior: Relembre a trajetória de Jottapê, de Sintonia

"Porque não é fácil, vocês ficam achando, muita gente acha, infelizmente: 'Ah, o pessoal adora falar de morte porque dá audiência'. E é uma das coisas mais difíceis que tem, se não for a mais difícil, na verdade. As vezes a gente tem que cortar na própria carne, é muito complicado gente", lamentou.

Para Abrão, chamar alguém de "mentirosa" e chorar no programa mostraram que um acúmulo de problemas podem ter vindo à tona.

"Então eu acho que pode ter juntado isso ao fato de ter que fazer a cobertura da morte de um ator tão querido, alguém que trabalhou com ela, colega dela. Então junta tudo, mais o clima, acho que ela deu uma estourada mesmo, passou dos limites e ela chorou, desabafou mesmo. Ela chorou, não aguentou a pressão mesmo", completou a apresentadora.

🚨VEJA: Ana Maria Braga pareceu chamar alguém de mentirosa no “Mais Você” de hoje. Apresentadora não sabia que estava no ar. Em seguida, pediu comerciais. Público percebeu que o intervalo foi mais longo que o habitual e exibiu longo clipe com animações da logo da TV Globo. 😬 pic.twitter.com/HhVsk9PREu