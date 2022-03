Sonia Abrão atualiza estado de saúde da mãe na UTI: ''Cada dia é uma vitória''

Apresentadora Sonia Abrão contou em sua rede social como a mãe está após escapar de uma grave infecção generalizada

A mãe da apresentadora Sonia Abrão (58) continua internada na UTI.

Nesta quinta-feira, 31, a jornalista comentou sobre estar ausente na rede social por acompanhar dona Cecília Abrão na luta para ficar bem novamente.

"Oi, pessoal! Quero pedir desculpas por andar ausente, sem atualizar os assuntos, como eu gostaria, mas tem sido uma fase muito complicada pra mim por conta do frágil estado de saúde de minha mãe! Ela continua na UTI por conta de uma grave infecção que contraiu pós cirurgia de fêmur, porque a equipe de enfermagem, que acompanhava a recuperação dela em casa, falhou nos cuidados com os curativos!", explicou o que aconteceu.

"Minha mãe escapou de uma infecção generalizada, mas ainda corre riscos, enfrenta um tratamento muito pesado com antibióticos e está bastante debilitada. Cada dia que passa é uma vitória e vou seguindo com fé! Obrigada por todas as mensagens de carinho e pelas orações que vocês têm feito por ela! Isso não tem preço! Deus os abençoe", atualizou o estado de saúde e agradeceu o apoio dos fãs.

No último mês, a mãe de Sonia Abrão sofreu mais uma queda em casa e precisou ser hospitalizada. Em janeiro do ano passado, Cecília Abrão já havia feito três cirurgias após ter levado dois tombos.

