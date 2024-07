Sonia Abrão alfineta Bruna Biancardi: 'Errar duas vezes...'

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao fazer um comentário com sua opinião sobre a reconciliação de Neymar Jr e Bruna Biancardi

Em seu post do quadro ‘Eu acho…’, Abrão comentou sobre o que pensa de Bruna perdoar Neymar depois de ter sido traída durante a gravidez. “Eu acho que Bruna Biancardi voltar com Neymar pode até ser um direito dela, mas devia prestar atenção no velho ditado: ‘Errar é humano, errar duas vezes é burrice!’. Né?”, disse ela.

Além deste assunto, Sonia Abrão opinou sobre os outros assuntos do mundo das celebridades. Ela comentou sobre a vitória de Tati Machado na Dança dos Famosos. "Eu acho que TATI MACHADO sairia vitoriosa da DANÇA DOS FAMOSOS, mesmo que não tivesse sido a campeã! A sua popularidade já era maior que o concurso do Domingão do Huck! E ainda quebrou tudo com a frase: “O corpo que dança é o seu corpo e isso não tem preço! Dancem, dancem, dancem!”. Tô aplaudindo até agora!", contou.

E também comentou sobre a breve participação de Antonio Banderas no programa de Luciano Huck. "Eu acho que flopou o vídeo do ANTONIO BANDERAS no Domingão! LUCIANO HUCK se esforçou, mas o ator não colaborou! Deu uma dançadinha de costas pras câmeras e FÁTIMA BERNARDES sobrou! Nem tango nem samba, pra valer, com ele! Que papelão do astro!", afirmou.

Sonia Abrão alfinetou Livia Andrade

A apresentadora Sonia Abrão ficou surpresa ao ver a suposta indireta de Lívia Andrade para Patricia Abravanel nas redes sociais. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV, ela opinou sobre a repercussão do assunto e contou que não aprovou a atitude da comunicadora.

“Faça-me o favor. Se a pessoa tem ranço e não consegue superar, escolha um momento mais adequado para desabafar. Vai pra casa, briga com o travesseiro, não fica fazendo uma coisa pública, que é muito feio. Como alguém pode declarar amor eterno ao pai, que é o Silvio Santos, e fazer o que fez com a filha, tentando uma humilhação publicamente?”, declarou.

Logo depois, Abrão completou: “Por que, para falar bem da Eliana, ela tem que falar mal da Patricia? Por que, em uma foto em que as duas saem juntas, você fala ‘todo sucesso para ela, que é guerreira, e não herdeira’? É um desrespeito com o SBT, que é de onde ela veio, desrespeito com o Silvio, que ela diz amar tanto, desrespeito com a Pati, que não fez absolutamente nada para ela, para levar uma indireta dessa na cabeça. E desrespeito com o próprio Domingão, com a Dança dos Famosos, porque era um dia de festa, não era um dia de ficar com cutucada. É muita indelicadeza, muita baixaria”.