Solteiro, MC Daniel se impressiona com próprio corpo ao aparecer sem camisa

Cantor MC Daniel se choca com shape após treinar na mesma academia onde sua ex, Mel Maia, frequenta

Nesta última segunda-feira, 19, o cantor de funk MC Daniel usou suas redes sociais para mostrar que a bad do término já passou! Solteiro desde que se separou da atriz Mel Maia, o artista foi na academia treinar ao lado de seu melhor amigo, o funkeiro MC Ryan SP, no mesmo estabelecimento que sua ex-namorada frequenta, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, o cantor de funk apareceu completamente empolgado por conta de seu corpo. Impressionado com seu próprio shape, o artista compartilhou alguns vídeos em seus stories de seu perfil oficial no Instagram mostrando como estava após o treino.

Além de exaltar algumas de suas infinitas tatuagens, Daniel ainda aproveitou para brincar com seus braços mais sarados depois de notar o resultado de toda sua dedicação na academia. “Treininho... Ôxe! Está rolando uns bagulhos diferentes desse lado. De onde está saindo essa parada?! Genética, mano. De onde estão saindo essas fitas? Não é possível! Pra ficar na massa. Vou postar aqui só pra acompanhar a evolução depois, família”, disparou o cantor.

Mel Maia revela situação chata com fã na porta da Globo

A atriz Mel Maia reagiu ao ouvir um comentário maldoso de um fã na porta dos estúdios da Globo. Ela contou que chegou para começar o seu dia de gravação e estava atrasada. Assim, ela disse que não poderia atender os fãs na porta do local. Neste momento, ela ouviu um comentário maldoso de um fã e ficou chateada. Tanto que a artista desabafou nas redes sociais ao chegar em casa.

"Cheguei aqui em casa, tô jantando, cheguei da gravação. E eu tô fazendo esses stories aqui, especialmente pra galera que fica na porta da Globo, uma galera que eu já conheço há um tempo, sempre que eu tô com tempo, eu paro, tiro foto, faço vídeo, mas hoje aconteceu uma coisa que não foi muito agradável. Hoje tinha muita gente, mais do que o normal, tinha acho que umas 20 pessoas, ou não sei, 15, tinha muita gente. Eu tava no laço, é meu emprego, eu não posso chegar atrasada, então se eu chego no laço, eu tenho que correr", disse ela.

E completou: "Eu cheguei e falei 'gente, desculpa, hoje não dá, preciso trabalhar, tô ocupada, tô atrasada'. Fui entrando e só ouvi um 'ridícula'. Aí eu sai e falei 'quem falou?', aí ninguém respondeu. 'Quem falou?', queria falar com a menina".

Então, ela desabafou sobre o que achou do ocorrido. "Por que eu sou ridícula? Se eu tô aqui na porta e tô entrando no meu emprego, atrasada, tô alí fazendo minha obrigação do dia e sou chamada de ridícula porque eu não pude parar num momento pra atender, sendo que eu sou sempre muito simpática com todo mundo, sempre tiro foto quando posso, faço vídeo", afirmou.

Por fim, a atriz concluiu o seu desabafo. "Então assim, vocês que ficam aí na porta, vocês precisam entender que nem sempre a gente vai poder atender vocês, porque é nosso emprego, vocês estão na porta do nosso emprego! A gente tem uma meta ali pra cumprir no dia, a gente tem horário pra chegar, a gente tem a vida corrida, então às vezes a gente chega atrasada", contou.