Solteira, Yasmin Brunet revela qual seu homem ideal: ‘Preparada’

Modelo Yasmin Brunet, solteira desde seu término com Gabriel Medina, revela estar preparada para outro relacionamento

Nesta terça-feira, 23, a atriz e modelo Yasmin Brunet (34) usou suas redes sociais para detalhar um pouco sobre como seria seu homem ideal. Solteiríssima desde que terminou seu casamento com o surfista Gabriel Medina (29), a famosa revelou que está pronta para um novo relacionamento.

“Deus, se for da sua vontade, coloca um cara fiel, cheiroso e tatuado na minha vida… sua filha está preparada”, escreveu a modelo, em uma publicação compartilhada em seu perfil oficial no Twitter, na tentativa de achar o homem certo que pode arrematar seu coração.

Os internautas não perderam tempo e apoiaram a modelo, que teve um relacionamento para lá de conturbado com o surfista. “E existe, viu? Logo aparece”, garantiu uma usuária. “Partiu fazer uma tatuagem”, brincou um outro, apaixonado pela loira. “Torço tanto pra você ter o amor tranquilo e lindo que merece. Vai chegar”, desejou uma terceira. E claro que não faltaram candidatos para tentar ganhar um espacinho no coração de Yasmin Brunet, na expectativa de ser o próximo affair da influenciadora digital.

Veja a publicação feita pela atriz e modelo Yasmin Brunet revelando qual seu tipo ideal de homem, comentando que está pronta para mais um relacionamento:

Deus se for da sua vontade coloca um cara fiel, cheiroso e tatuado na minha vida… sua filha está preparada ❤️ — Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) May 23, 2023

Yasmin Brunet faz procedimento estético no bumbum

A modelo Yasmin Brunet pegou seus mais de 3 milhões de seguidores de surpresa ao compartilhar uma novidade em seu Instagram recentemente. É que a loira decidiu dar um up no corpão e apareceu deitada em uma maca em seus stories, enquanto realizava um procedimento estético para deixar o bumbum mais empinadinho e definido. Yasmin registrou a aplicação de um protocolo estético, que é minimamente invasivo: “20 mil contrações em 30 minutos”, a influenciadora digital explicou na legenda do vídeo em que exibe o bumbum tatuado envolto pelo equipamento que dá ‘choques’ para aumentar as contrações musculares e promover os resultados desejos.