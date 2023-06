Solteira, Yasmin Brunet reclama de romantismo nos homens: ‘Não tem mais?’

Modelo Yasmin Brunet está solteira desde que terminou seu relacionamento com Gabriel Medina, em janeiro de 2022

Nesta quinta-feira, 1, a atriz e modelo Yasmin Brunet usou suas redes sociais para levantar um questionamento bem importante sobre o mundo do namoro. A famosa reclamou da falta de romantismo nos homens atualmente.

“Não tem mais homens românticos no mundo? É isso mesmo?”, escreveu a influenciadora digital, na publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Twitter. Indignada, Yasmin foi acolhida por internautas que concordam com sua afirmação.

“Romântico eu não sei, mas apaixonado por você com toda a certeza”, brincou um seguidor da musa. “O romantismo está em extinção, só existe em cativeiro”, reclamou uma outra usuária. “Tem não, dá seus pulos aí”, ironizou um terceiro.

Yasmin Botelho Fernandez, mais conhecida como Yasmin Brunet é uma atriz e modelo brasileira de 34 anos de idade, nascida no dia 6 de junho de 1988, na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente na Gávea, na Zona Sul. Ela é filha da modelo internacional, Luíza Brunet, com Armando Fernandez. Ficou bastante conhecida pelo seu relacionamento com o surfista Gabriel Medina, com quem terminou em janeiro de 2022.

Não tem mais homens românticos no mundo? É isso mesmo? — Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) June 1, 2023

Solteira, Yasmin Brunet revela qual seu homem ideal: ‘Preparada’

Yasmin Brunet aguçou a curiosidade dos fãs ao detalhar um pouco sobre como seria seu homem ideal. Solteiríssima desde que terminou seu casamento com o surfista Gabriel Medina (29), a famosa revelou que está pronta para um novo relacionamento.

“Deus, se for da sua vontade, coloca um cara fiel, cheiroso e tatuado na minha vida… sua filha está preparada”, escreveu a modelo, no Twitter. Como já era de se esperar, os internautas não perderam tempo e apoiaram a loira, que teve um relacionamento para lá de conturbado com o surfista. “E existe, viu? Logo aparece”, garantiu uma usuária. “Partiu fazer uma tatuagem”, brincou um outro, apaixonado pela loira. “Torço tanto pra você ter o amor tranquilo e lindo que merece. Vai chegar”, desejou uma terceira.