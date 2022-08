Solteira, Yasmin Brunet faz desabafo na web: ''Ninguém chega em mim''

Solteira desde o fim do casamento com Gabriel Medina, modelo Yasmin Brunet reclama que ninguém "chega" nela em baladas

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 08h06

A modelo Yasmin Brunet (34) usou suas redes sociais para reclamar sobre sua vida amorosa. Solteira desde o fim do casamento com o surfista Gabriel Medina (28), em janeiro, ela fez um desabafo na web.

Em seu perfil no Twitter, no domingo, 31, a influenciadora digital disse que está aberta para viver um novo romance, mas que ninguém "chega" nela quando vai a eventos e baladas.

"Eu querendo viver um romance, mas ninguém chega em mim quando eu saio… galera pode chegar", escreveu Yasmin.

Confira o post de Yasmin Brunet sobre a solteirice:

Eu querendo viver um romance mas ninguém chega em mim quando eu saio… galera pode chegar — Yasminbrunet (@yaabrunet) July 31, 2022

Vale lembrar que recentemente Yasmin se mostrou decepcionada com algumas amizades. Sem citar nomes, a influenciadora afirmou que mudou seu jeito de ser e que não confia mais nas pessoas. Os internautas especularam que as indiretas sejam para Jade Picon (20), que é alvo de boatos de romance com o ex-marido de Yasmin, Gabriel Medina. "Nossa tem gente que não merece nem um segundo do seu tempo… Hoje em dia amizade não vale nada. Confie na sua intuição e não espere o melhor de ninguém. É um trauma atrás do outro. Acho e depois de tudo o que aconteceu nos últimos tempos eu não confio em ninguém. Nunca mais", disse Brunet.

