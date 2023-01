Solteira, Rafa Kalimann publica vídeo lendo texto sobre evolução

Rafa Kalimann citou texto sobre 'a melhor versão' em momento de reflexão

A influenciadora digital Rafa Kalimann apareceu em seu Instagram para compartilhar um lindo texto com os seguidores. Lendo o livro de Wandy Luz, 'A Metamorfose é irreversível', ela citou um texto sobre 'a melhor versão'.

Vale lembrar que recentemente a morena ficou solteira. Ela e José Loreto terminaram o relacionamento, sem muito explicar o motivo.

“Que eu seja melhor, que eu faça melhor, não por obrigação, não para que os outros vejam, mas por amor. Que eu seja melhor por amor à minha história, para homenagear e fazer valer todas as cicatrizes acumuladas e para honrar o caminho percorrido até aqui", começou lendo.

"Que eu seja minha melhor versão, por mim e por toda essa vontade que carrego no peito de ser feliz. Que eu conquiste e realize todos os meus sonhos pelo meu esforço, pela minha coragem e determinação", continuou a ex-BBB.

"Que eu passe pela vida de cabeça erguida, com sorriso no rosto e com orgulho de ser quem eu tenho bata-lado tanto para me tornar. Eu quero passar pela vida fazendo com que ela valha sempre a pena. Não quero apenas existir para assistir enquanto minha vida simplesmente passa por mim", concluiu.

Confira vídeo de Rafa Kalimann: