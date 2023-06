Solteira, Mel Maia compartilha vídeo para mostrar que está bem após término: ‘Coisas simples’

Atriz Mel Maia e cantor de funk MC Daniel terminam e famosa compartilha vídeo para mostrar felicidade e tranquilidade

Nesta segunda-feira, 12, a atriz Mel Maia, a mais nova solteira do momento, usou suas redes sociais para mostrar como momentos simples de sua vida a fazem feliz. Comprovando que nem o término de seu relacionamento com o cantor de funk, MC Daniel, abalou sua felicidade interna e vontade de viver a vida.

“Tem coisas tão simples que me fazem sair da órbita…”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, Mel aparece com seu corpo para fora da janela de carros, em diversos momentos de sua vida. Curtindo o vento, mostrando toda sua felicidade e vontade de viver a vida, Mel usou a música Telephones, da banda Vacations, para ilustrar as gravações.

Os comentários foram divididos entre os internautas. Alguns aproveitaram para elogiar a beleza da atriz: “Maravilhosa”, “Você é incrível”, “Mel passa uma vibe tão boa”, são alguns dos exemplos do que podem ser vistos na postagem. Aliás, uma curtida em específico chamou a atenção dos internautas. Mesmo separados, MC Daniel fez questão de deixar seu like na publicação.

Mas, alguns dos usuários criticaram Mel, acusando ela de estar fingindo estar forte diante da situação toda. “Vai ficar aí postando fotinha alegre, pelo menos deveria estar de luto pelo término do namorado né, esses namoros virtuais são tudo fantasia”, disparou um. “Quem fica mostrando toda hora que não está nem aí é quem mais sofre”, apontou um outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)



MC Daniel surge abatido após término com Mel Maia e detona: "Vou passar por cima"

Já MC Daniel não escondeu que está mal após seu término com Mel Maia. Em suas redes sociais, o funkeiro desabafou sobre a situação. “Pessoas tentando me forjar, me prejudicar, só que eu vou passar por isso. Sei quem tá mandando mensagem, quem me liga, quem se importa, quem tá vendo. Porque o que tão fazendo contra mim mano, não se faz, eu não fiz nada para merecer essa parada", disse ele.

Abalado, ele preocupou os fãs. "Só que eu vou passar por cima disso e é Deus mostrando pra mim quem tá com quem é quem realmente gosta de mim, tá ligado?“, questionou ele. O funkeiro teve mensagens vazadas no final de semana que expuseram uma possível traição.

Ao final, o ex-namorado de Mel Maia agradeceu o apoio dos amigos e prometeu que vai dar a volta por cima. “Quem não tá soltando minha mão, quem me liga, quem mostra a cara, quem manda mensagem, tá firmão. Mas tá suave, tá de boa, mano. Eu vou passar por cima. Estou com ansiedade, angústia no peito, tristeza, vontade de sumir, é muito complicado. É Deus, é psicóloga, tudo. Não esperem a exposição, indireta, tá bom? Eu vou estar desse lado aqui, eu minha família. Todo mundo tem muito respeito, muita gratidão por ela e pela família dela, tá bom? Não estou num momento bom mesmo de cabeça”, concluiu ele.