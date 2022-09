Solteira, Kim Kardashian revela o que espera do próximo namorado

A influenciadora Kim Kardashian contou qual é o tipo de homem que espera encontrar para ser seu próximo namorado

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 17h02

Na última quarta-feira, 14, Kim Kardashian (41) foi ao talk-show do apresentador James Cordan e deu detalhes sobre sua vida amorosa após o término com o comediante Pete Davidson (28).

O apresentador do “The Late Late Show” começou fazendo a pergunta indiscreta: “Como você faz? Você tem ajuda de amigos, você usa aplicativos? Como a Kim K consegue um encontro ?”.

A ex esposa do rapper Kanye West (44) abriu o jogo. “Eu ainda não pensei realmente sobre isso, porque eu apenas... Não estou procurando nada. Quero relaxar por um minuto, ter algum tempo mim e focar nos estudos”, contou a futura advogada.

“Mas eu acho que a minha próxima rota – eu sinto que tenho que fazer algo, ir em lugares diferentes”, ponderou a modelo. “Claramente, não está funcionando o que quer que seja que eu esteja fazendo”, refletiu Kim.

Para seu próximo amor, a empresária revelou o que busca: “Talvez eu vá ao hospital e conheça um médico? Ou uma firma de advocacia? Eu acho que vai ser, tipo, um cientista, neurocientista, bioquímico, médico, advogado. Isso é o que eu talvez veja para o meu futuro”.

Estilo na festa de Beyoncé!

Recentemente, Kim marcou presença na festa de aniversário da diva pop Beyoncé (40). Acompanhada de sua irmã Khloé (38), a ex de Pete Davidson esbanjou estilo e beleza com o look escolhido.

Kim apareceu com uma peça única brilhante vermelha com detalhes em preto. Para complementar o look, a empresária ainda levava uma pequena bolsa.