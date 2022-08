Solteira, Bianca Andrade desabafa sobre flertes: ''Parece que fingem interesse''

Aproveitando a fase solteira, influenciadora e empresária Bianca Andrade conta o que a deixa irritada na hora de flertar

CARAS Digital Publicado em 06/08/2022, às 12h34

Solteira desde o fim do relacionamento com o youtuber Fred (32), a influenciadora digital Bianca Andrade (27) usou as redes sociais para fazer um desabafo.

Na madrugada deste sábado, 06, a empresária se mostrou indignada ao falar que todas as pessoas com quem tenta flertar têm agido da mesma forma.

“Nessa minha nova fase solteira estou percebendo uma coisa: as pessoas estão com as mesmas manias na hora de flertar. Sei lá, parece que fingem desinteresse pra ver se a gente acha interessante. Só que fica feio, porque estão todos fazendo igual. Tá uó, tenho paciência não”, escreveu sobre a hora da paquera.

Em seguida, Boca Rosa questionou: “Isso aí é só na minha bolha ou será que entrou pro livrinho de regras de como flertar e eu tô desatualizada?”.

Bianca ainda afirmou que só quer uma conversa legal. “Não que eu queira casar e ter filhos com alguém não, até porque isso eu já fiz, mas é que não tá dando pra ter uma conversa gostosinha com o povo. Vamos galera, contatinhos!”, completou a musa.

Vale destacar que Bianca anunciou o término com Fred em abril deste ano. Os dois são pais do pequeno Cris, de um aninho.

Confira a opinião de Bianca Andrade sobre flertes:

Nessa minha nova fase solteira estou percebendo uma coisa: as pessoas estão com as mesmas manias na hora de “flertar”. sei lá parece que fingem desinteresse pra ver se a gente acha interessante. Só que fica feio pq estão TODOS fazendo igual hahahaha ai tá uó tenho paciência não — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) August 6, 2022

isso aí é só na minha bolha ou será que entrou pro livrinho de regras de como flertar e eu tô desatualizada?

Não que eu queira casar e ter filhos com alguém não, até pq isso eu já fiz, mas é que não tá dando pra ter uma conversa gostosinha com o povo.

Vamo galera, contatinhos! — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) August 6, 2022

Bianca Andrade rouba a cena ao posar de biquíni

Bianca Andrade deixou os seguidores babando ao resgatar um clique em Fernando de Noronha em que aparece exibindo seu corpão. De biquíni pink e aproveitando dia ensolarado na praia, a gata ostentou as curvas saradas. “Como eu gostaria de estar agora”, disse a mãe de Cris.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!