Solange Couto desabafa ao lamentar a morte da mãe: ''Estava sofrendo''

A atriz Solange Couto comunicou a morte da mãe nesta sexta-feira, 25, nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 16h19

Solange Couto (64) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para dividir uma triste notícia com os seguidores.

A atriz gravou um vídeo para contar que sua mãe faleceu, aos 89 anos, e fez um desabafo ao relatar que ela estava sofrendo muito desde que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

"Pois é, a vida é breve, é um sopro. De um segundo para o outro a gente não está mais. Minha mãe se foi hoje. Deus teve piedade dela, porque ela foi uma pessoa muito ativa, muito viva. Viveu e não estava bem, estava sofrendo, apesar de muito bem cuidada. Mas ela estava vegetando e Deus teve piedade e a levou para os braços dele, para o repouso, para o descanso", começou ela, visivelmente abalada.

Solange afirmou que mesmo triste com a perda, sabe que agora a mãe está descansando. "Eu só peço a Ele que tenha piedade e que a acolha. Então, gente, só para comunicar minha perda e dizer que eu estou bem, que foi o melhor que Deus pôde fazer por ela e que valorizemos a vida. Muito obrigada", finalizou.

Na legenda do vídeo, a atriz também deixou uma homenagem. "Mãe, Deus hoje levou você para o descanso. Te sou muito grata por ter me trazido a luz, me criado e por ser a mulher corajosa que você me ensinou a ser, te amarei sempre! Descanse em paz!", escreveu ela.

A mãe de Solange, vale lembrar, estava há mais de dois anos morando no Retiro, onde tinha assistência médica 24 horas por dia.

Confira o vídeo completo do desabafo: