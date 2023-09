Sogro de Larissa Manoela manda suposta indireta para Silvana Taques

Paulo Henrique Frambach, sogro de Larissa Manoela, mandou suposta indireta para Silvana Taques, investigada por intolerância religiosa; confira!

Nesta quinta-feira, 31, a história de Larissa Manoela e sua mãe, Silvana Taques, ganhou um novo capítulo. Isso porque Paulo Henrique Frambach, pai do noivo da atriz André Luiz Frambach, fez um post misterioso em suas redes sociais.

Através de seus stories, o sogro de Larissa mandou uma mensagem para seus seguidores, como está acostumado a fazer todos os dias em seu Instagram. Ele escolheu um texto de Tatah Ramos, que fala sobre religião e a maldade do ser humano. No entanto, desta vez, o público apontou que o texto é uma suposta indireta para Silvana.

"Nós perdemos tempo demais brigando por coisas tão supérfluas. Não existe a melhor religião ou a religião certa! Aprendam uma coisa, Deus está presente em todos os lugares, exceto nas maldades no coração do homem. Devemos unir forças para tornar o mundo melhor", escreveu Paulo Henrique.

Vale lembrar que Silvana Taques está sendo investigada por intolerância religiosa. Isso porque a mãe da atriz foi exposta sendo preconceituosa com a religião da família Frambach. Na ocasião, ela apareceu revoltada com a filha e atacou-os com xingamentos."Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", escreveu Silvana em uma troca de mensagens com Larissa no último Natal.

Esta não é a primeira vez que Paulo Henrique Frambach manda uma indireta para a sogra do filho. No último dia 24, ele postou outro texto em seu Instagram e falou sobre humildade. "Não é preciso retribuir o mal com o mal; o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho. É mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça, do que ele próprio cometer uma", dizia o texto escrito pelo espirita Allan Kardec.