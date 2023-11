Sofrendo acusações, Graciele Lacerda mostra momento religioso

Em meio a polêmicas familiares, Graciele Lacerda mostra momento reflexivo de sua intimidade

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou um momento reflexivo de sua intimidade nesta terça-feira, 14. Logo após acordar em seu triplex luxuoso em Alphaville, em São Paulo, ela foi para seu cantinho de oração.

Em seus stories, a influenciadora digital postou o registro do local separada para realizar suas preces e mostrou que tem seus santos com uma Bíblia no local. Em meio a acusações de ter criado um perfil fake para fazer ataques na família do noivo, a musa fitness se mostrou reflexiva.

"Meu momento", compartilhou Graciele Lacerda com seus seguidores o tempo separado para orar e refletir.

Ainda nos últimos dias, o irmão de Zezé Di Camargo saiu em sua defesa e a irmã do amado, Luciele Di Camargo, postou um vídeo com uma frase enigmática. Após o recado subliminar, a influenciadora reagiu.

Graciele Lacerda faz longo desabafo

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apareceu na quinta-feira, 09, com o semblante abatido e fazendo um longo desabafo sobre a situação que está vivendo. Sem poder falar muito e dar sua versão diante de acusações, a influenciadora prometeu que em breve fará revelações.

A musa fitness, que acabou perdendo um contrato com uma marca por conta dos últimos acontecimentos, lamentou ter que abordar outros assuntos em sua rede social, onde sempre usou para postar dicar de bem-estar e saúde.

"Bom queria ta passando aqui, como eu sempre passo, de falar coisas boas, alegres, coisas voltadas pro bem, pra saúde, pra enaltecer as pessoas, mas infelizmente eu to sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada, caluniada e é muito difícil né a gente nesse momento ter uma sabedoria, uma estrutura psicológica, eu sou muito forte, tenho uma fé muito inabalável graças a deus, mas quando você é muito verdadeira você quer dividir esse momento com as pessoas, mas eu tenho que nesse momento esperar ficar quieta isso tá sendo muito difícil, pra mim, ter que me calar, esperar, ficar quieta, tem sido um exercício diário", desabafou sobre estar se segurando. Leia mais aqui.