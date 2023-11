Só isso? Vaza o valor que estava na conta bancária de Ana Hickmann e Alexandre Correa

'Fofocalizando', no SBT, revela quanto dinheiro estava na conta do casal; veja

Um novo detalhe sobre a relação entre Ana Hickmann e o marido, Alexandre Corrêa foi revelado pelo programa Fofocalizando exibido nesta terça-feira (14). É que foi revelado ao vivo quanto de dinheiro havia na conta da apresentadora.

Segundo o jornalista Leo Dias, havia apenas R$ 15 mil reais na conta-corrente dos dois.

"Manter essa casa? Imagina quantos funcionários tem para pagar? Só no escritório dele são sete mulheres. Pra gente é muito, pra eles é muito pouco, tendo em vista o patrimônio gigantesco", declarou ele.

Vale lembrar que Ana Hickmann e o marido, Alexandre Corrêa, também tem investimentos, imóveis, licenciamentos e contratos publicitários. Portanto, esse não é o valor do patrimônio da artista.

De acordo com o site do Jornal O Globo, a estrela tem uma fortuna estimada em R$ 150 milhões. Segundo o site Folha Econômica, esse valor pode gerar um rendimento mensagem de R$ 2 a 4 milhões. A fortuna foi conquistada durante toda a carreira de Ana Hickmann, que começou ainda na adolescência. Com apenas 15 anos de idade, ela iniciou a sua carreira de modelo e saiu do Rio Grande do Sul para conquistar o sucesso em São Paulo. Com isso, ela conquistou campanhas de grifes internacionais ao longo de sua carreira como modelo.

Apresentadora retornou ao ar

Vale lembrar que Hickmann esteve no programa de segunda-feira, 13, e falou sobre a atual fase de sua vida pessoal, já que ela teve um desentendimento com o marido, Alexandre Correa, no final de semana e chegou a abrir um boletim de ocorrência. Ao vivo, ela contou que está bem, mas ainda não se sente pronta para falar sobre os detalhes do que aconteceu.

"Quero agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e para minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, mais forte, eu prometo trazer o que está dentro do meu coração. Obrigada", disse ela.