Só de camisa, Juliette surge plena em foto e brinca: ''Na vida: deitada, doente''

Ex-BBB Juliette esbanjou beleza em clique de ensaio e brincou sobre estar doente na realidade

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 18h17

A ex-BBB Juliette Freire (32) resgatou uma foto de um ensaio neste domingo, 17, e chamou a atenção com tanta beleza.

Só de camisa jeans, a campeã do BBB 21 surgiu fazendo várias poses e deu um show de sensualidade com elegância.

Na legenda do post, Juliette brincou que realidade atual não é tao plena assim. "Na vida: deitada, doente e descansando. No feed: bem bonita… de all jeans da Britney kkkk… Abafa!", disse ela.

Nos comentários, os fãs torceram pela sua melhora e a encheram de elogios. "Como é linda", admiraram os seguidores. "Melhoras", falaram outros.

Recentemente, Juliette revelou que Sabrina Sato (41) torcia para ela namorar um ex-namorado da apresentadora.

Juliette esbanja beleza ao surgir só de camisa em ensaio; veja as fotos: