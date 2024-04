'Sinto falta de novas oportunidades na Europa', declara Ronan Horta

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Ronan Horta compartilha sobre sua experiência atuando em Portugal e estreia de 'Rainha da Pérsia'

Ronan Horta (47) é ator e diretor com uma carreira consolidada. Atualmente, ele vive em Lisboa, Portugal. Ele também está no elenco de A Rainha da Pérsia, próxima trama a integrar o horário nobre da Record TV. Em entrevista à Revista CARAS, o ator compartilha sobre sua experiência internacional: "Sinto falta de novas oportunidades na Europa”.

Além dos trabalhos no Brasil, o ator já marcou presença no audiovisual português, onde integrou o elenco da quinta temporada da telenovela Festa É Festa, da TVI. A história se tornou um sucesso no país e, atualmente, está caminhando para sua décima temporada.

“Desde que me mudei do Brasil, almejava fazer novelas em Portugal. Quando surgiu a proposta para interpretar o Aníbal nessa história que é leve e divertidíssima, fiquei super animado, pois amo fazer comédia. A trama é um sucesso que atravessa várias temporadas. Encaro todo trabalho que faço fora do Brasil como uma honra, um privilégio”, declara.

Ronan também colhe os frutos de um trabalho no cinema. Ele participou do longa Horizonte, que lhe rendeu o Prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Cinema de Sorocaba, além de uma indicação no prestigiado Festival de Cinema de Los Angeles, o LAABRF.

“Esse filme foi um grande presente em minha carreira e receber este prêmio foi como um carinho. Eu me senti abraçado de certa forma. É um reconhecimento pelos meus 20 e poucos anos de carreira. Me considero um operário da arte e esse reconhecimento é importante. Me sinto feliz e honrado”, declara.

Ao ser questionado se pretende retornar ao Brasil, por enquanto, o ator descarta os planos de voltar: "Eu sinto muita diferença em relação à segurança, à tranquilidade com a qual vivemos em Portugal. Isso sem falar sobre a comida, o acesso à cultura... é realmente um lugar bom para viver”, pontua ele.

Nos próximos projetos

Ronan Horta começou os trabalhos com Rainha da Pérsia. O ator embarcou numa jornada de descobertas culturais, experiências únicas e, sobretudo, muito trabalho. As primeiras cenas da trama foram gravadas no Marrocos.

"Eu sempre tive o desejo de conhecer o Marrocos. E tudo aconteceu como diz a lei da atração... eu estava vendo imagens que me despertavam ainda mais essa vontade, até que recebi um telefonema com o convite para a novela. Eu queria muito visitar o país e, se fosse trabalhando, seria melhor ainda. Assim aconteceu. Posso dizer que é como um presente abençoado por Deus”, finaliza.