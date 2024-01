Simples, filho de Ivete Sangalo publica foto ao lado de amigos em comunidade

Filho de Ivete Sangalo publica foto ao lado de amigos; ele publicou clique para parabenizar o rapaz por mais um ano de vida

Filho de Ivete Sangalo, o jovem Marcelo Cady encantou os fãs ao publicar uma foto ao lado de amigos. Em seu perfil nas redes sociais, ele surge parabenizando o rapaz por mais um ano de vida.

Aos 14 anos, ele leva uma vida simples e sem ostentação. A foto foi registrada em uma comunidade em Salvador. O músico surge inclusive com uma corrente no pescoço. Seguindo os passos da mãe na carreira artística, ele também é conhecido pela humildade.

Em julho de 2022, ele colocou um videogame à venda para conseguir dinheiro para comprar uma prancha nova de surfe. Na época, até a própria Ivete Sangalo se pronunciou sobre a postura do menino.

"Não tem a ver com a grana, e sim, com as escolhas. Marcelo sabe que pode ter, mas eu tenho que ensinar ele a fazer escolhas. Essas necessidades precisam ser desconstruídas. Eu o autorizei a se virar, acredito e confio muito no meu filho", declarou Veveta.

Casal em momento romântico

Ivete Sangalo encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um raro registro de um momento romântico ao lado de seu marido nesta terça-feira, 02. Curtindo uma temporada de descanso após a virada do ano, a artista aproveitou para se refrescar em um banho de mar na companhia do nutricionista Daniel Cady.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Veveta compartilhou o clique, que foi originalmente publicado por seu marido. Na imagem, o casal aproveita um momento romântico dentro d’água: 'Eu, ele e o mar', a cantora, que costuma manter discrição sobre seu relacionamento, se derreteu ao postar o clique que exibe a intimidade entre eles.