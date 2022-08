Simony reencontra o filho caçula após início da quimioterapia

Em luta contra o câncer, Simony comemora volta para casa e mostra foto com o filho caçula, Anthony

CARAS Digital Publicado em 06/08/2022, às 17h37

A cantora Simony encantou seus fãs ao mostrar um momento de seu reencontro com o filho caçula, Anthony, após passar alguns dias internada em um hospital. Ela iniciou o tratamento contra o câncer de intestino e voltou para casa neste sábado, 6.

Assim que chegou em casa, a artista foi curtir o carinho do filho caçula e registrou o momento especial nos stories do Instagram. “Amo”, disse ela ao dar um beijo no menino. Vale lembrar que Simony já fez o início do tratamento de quimioterapia no hospital.

Simony revela que está confiante no tratamento contra o câncer

A cantora Simony contou que descobriu o câncer no intestino após um exame de colonoscopia. “Eu sempre fui muito transparente com vocês, eu amo o meu público. Por conta de uma íngua, eu fui fazer os meus exames, que é importantíssimo, a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer a partir dos 45 anos, que é muito importante esse exame. Por esse exame, eu descobri um câncer. Eu estou aqui do lado do meu anjo, o Dr. Fernando Maluf, o He-Man do câncer”, disse ela.

Então, a artista contou que está confiante no tratamento que fará nos próximos meses. “Eu estou muito forte e muito confiante. Eu nunca entrei em uma briga para não sair ganhando, eu sou forte mesmo. Estou com a animação para começar a quimio”, afirmou.

