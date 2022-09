Simony agradece apoio do noivo durante tratamento do câncer: ''Não soltou minha mão nem um segundo''

Simony usou suas redes sociais para agradecer o noivo, Felipe Rodriguez, por seu apoio durante o tratamento do câncer

CARAS Digital Publicado em 11/09/2022, às 12h04

Na noite do último sábado, 10, Simony (49) decidiu usar suas redes sociais para fazer uma declaração especial para o noivo, Felipe Rodriguez e agradecê-lo por seu apoio durante o tratamento de seu câncer.

Para isso, a cantora publicou uma foto onde ela aparece coladinha como amado, enquanto eles davam largos sorrisos para a lente da câmera. Na legenda, ela falou da importantíssima de tê-lo ao seu lado nesse momento difícil.

"Você me provou que é mais que meu parceiro, não soltou minha mão nem um segundo. E se um dia alguém duvidou da gente, hoje sabe o que sempre soubemos. Te amo", escreveu ela.

Os fãs do casal não perderam tempo e logo passaram a comentar no post: "Meu casal!", disse um. "Esse sim é um verdadeiro presente! Felicidades para vocês!", escreveu outro. "É na saúde e na doença", falou ainda um terceiro.

Confira o lindo agradecimento que Simony fez para o noivo por seu apoio durante o tratamento do câncer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Simony se prepara para enfrentar efeitos da quimioterapia

Recentemente, Simony começou a fazer um tratamento de acupuntura para diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia que está fazendo para tratar um câncer no intestino. "Hoje fizemos uma sessão para equilíbrio emocional e preparação dos efeitos colaterais da quimioterapia. A ideia é harmonizar e tonificar a energia do baço e estômago. Indicações: Náuseas, vômitos, fraqueza”, escreveu ela no post em questão.

