Simony abre o coração ao falar sobre perda dos cabelos em tratamento de câncer: "Díficil''

De lace loira, cantora Simony abre o coração ao falar sobre perda dos cabelos durante tratamento de câncer

08/09/2022

A cantora Simony (46) abriu o coração ao falar sobre o processo de perda de seus cabelos durante o tratamento contra um câncer no intestino em suas redes sociais na noite da última quarta-feira, 07.

Em uma sequência de registros no Instagram, a estrela brasileira posou usando uma lace loira com as madeixas alongadas e também aproveitou o momento para falar sobre os lenços que vem usando.

Simony fala sobre perda dos cabelos durante tratamento de câncer no intestino:

"Perder os cabelos no tratamento da químio é super difícil. Sempre escuto que cabelo cresce, isso não é o mais importante!", ressaltou ela na postagem. "Sim, o mais importante é o foco é a cura, mas vocês não tem noção como é triste ver os cabelos caindo no banho, no travesseiro. Se podemos passar por esse tratamento com menos sofrimento, por que não?", detalhou. "Eu amo lenço, amo peruca e amo poder ter esse cabelo muito parecido com o meu Carlos Siqueira! Obrigada por me proporcionar isso eterna gratidão", continuou ela.

Simony descobre câncer:

Simony, que recentemente descobriu um câncer no intestino, está atualmente fazendo tratamento em um hospital de São Paulo. Ela recebeu alta na última semana após passar um período internada, onde passou por sessões de quimioterapia e radioterapia.

A estrela brasileira descobriu o câncer durante um exame de rotina e falou sobre o diagnóstico em vídeos postados no Instagram no dia 30 de julho.

"Eu sempre fui muito transparente com vocês, eu amo o meu público. Por conta de uma íngua, eu fui fazer os meus exames, que é importantíssimo, a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer a partir dos 45 anos, que é muito importante esse exame. Por esse exame, eu descobri um câncer. Eu estou aqui do lado do meu anjo, o Dr. Fernando Maluf, o He-Man do câncer”, disse ela. "Então, a artista contou que está confiante no tratamento que fará nos próximos meses. “Eu estou muito forte e muito confiante. Eu nunca entrei em uma briga para não sair ganhando, eu sou forte mesmo", comentou.