Atriz Simone Zucato destaca a importância da campanha Cefaleia em Salvas e convida classe artística para ajudar na conscientização do problema que atinge cerca de 300 mil brasileiros todos os anos

Nesta quinta-feira, 21, acontece a campanha Cefaleia em Salvas, ação que tem o objetivo de conscientizar a população sobre o diagnóstico da Cefaleia em Salvas. A dor, considerada a mais intensa entre as dores de cabeça, prejudica a qualidade de vida de milhares de pessoas só no Brasil, o que preocupa especialistas em saúde. Para ajudar na divulgação, Simone Zucato (48) usa sua voz e mostra a importância da união da classe artística neste propósito.

“Temos alcançado muitas pessoas que ainda não haviam tido o diagnóstico correto com essa campanha. O papel do artista é esse também. Espero que cada vez mais possamos ajudar as pessoas", afirma a atriz.

A Cefaleia em Salvas atinge cerca de 300 mil brasileiros todos os anos, um dado que inspira a urgência em informar as pessoas sobre os sintomas e a importância de procurar ajuda médica. Isso porque o problema pode interferir na qualidade de vida e desencadear questões sérias na saúde.

A dor de cabeça intensa costuma acontecer sempre do mesmo lado e tem duração média de 50 minutos. Cada individuo pode apresentar lacrimejamento e incômodo ao ponto de interferir na realização de tarefas diárias.

De acordo com neurologista Maria Eduarda Nobre, a Cefaleia em Salvas é tratável e não pode ser ignorada ajuda médica. "O especialista indicado para diagnóstico e tratamento é o neurologista e os portadores podem contatar a Sociedade Brasileira de Cefaleia ou a Abraces (Associação Brasileira dos portadores de Cefaleia em Salvas) para localizar um especialista em sua cidade, ou até mesmo se informar sobre atendimentos em serviço público", diz.

Uma campanha veiculada nas redes sociais traz Zucato e outros famosos com uma mensagem que destaca o problema cada vez mais presente na sociedade. 'Dor de cabeça muito forte, só de um lado, dura de 30-45 minutos, lacrimeja, não é enxaqueca: é cefaleia em salvas!".