Simone Mendes é tietada por fãs ao desembarcar no Aeroporto Santos Dumont

Encontro com fãs!

Simone Mendes conversou com fãs pouco antes de entrar na van após desembarcar no Aeroporto Santos Dumont

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 19h38

Nesta sexta-feira, 22, Simone Mendes (38) foi tietada por alguns admiradores na porta do Aeroporto Santos Drumont, no Rio de Janeiro, pouco antes de entrar na van para deixar o local.

A cantora havia acabado de desembarcar na capital carioca após voltar de sua viagem de férias por Santa Catarina.

Usando um vestido verde estiloso, a sertaneja conversou com alguns fãs que estavam na porta do aeroporto e agradou com sua simpatia de sempre.

Confira algumas fotos de Simone Mendes atendendo fãs logo após desembarcar no aeroporto Santos Drumont:

Simone Mondes é tietada por fãs ao desembarcar no Aeroporto Santos Dumont. Crédito: Vítor Pereira/AgNews

Simone Mondes é tietada por fãs ao desembarcar no Aeroporto Santos Dumont. Crédito: Vítor Pereira/AgNews

Simone Mondes é tietada por fãs ao desembarcar no Aeroporto Santos Dumont. Crédito: Vítor Pereira/AgNews

Simone Mondes é tietada por fãs ao desembarcar no Aeroporto Santos Dumont. Crédito: Vítor Pereira/AgNews

Simone Mondes é tietada por fãs ao desembarcar no Aeroporto Santos Dumont. Crédito: Vítor Pereira/AgNews

Simone Mendes surpreende fãs ao mudar o nome em seu Instagram

Recentemente, Simone pegou seus fãs de surpresa ao revelar que rocou o nome do seu usuário do Instagram.

Anteriormente, a cantora usava o nome @simoneses e agora mudou para @simonemendes.

A mudança levou a uma série de especulações na internet e segundo o jornalista Léo Dias, do Metrópoles, os fãs ficaram preocupados de que a mudança poderia indicar um suposto fim da dupla que está há um tempo em pausa na carreira.

Entretanto, Simone não confirmou nada em suas redes.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!