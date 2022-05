Simone entrega detalhe da vida íntima após emagrecer: 'Até de luz acesa'

Simone, da dupla com Simaria, abre o coração após perder 25 quilos e cita a vida íntima com o marido

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 10h25

A cantora Simone (38), da dupla com Simaria (39), comentou sobre seu processo de emagrecimento. Ela eliminou 25 quilos nos últimos meses e mudanças significativas em seu corpo e em sua autoestima. A artista até falou sobre o momento a dois com o maridão, o empresário Kaká Diniz (36).

"Emagrecer é sempre um desafio, uma luta constante. Inclusive depois que a gente emagrece, tem que continuar cuidando para não comer sempre coisas erradas, que são as que a gente ama comer, como fast food", disse ela.

Ela completou: "No final, vale a pena, porque não tem coisa melhor do que a gente se sentir bem e estar com a saúde em dia. Tenho mais tempo com qualidade para brincar com os meus filhos. Estou com mais disposição para viver tudo isso".

Por fim, Simone falou sobre a vida sexual. "Teve um impacto na minha autoestima também. Acho maravilhoso as mulheres que se aceitam, mas eu me sentia desconfortável em me ver com aquela quantidade de peso sem roupa. Depois que você perde peso fico tudo diferente, o sexo vai até de luz acesa. É só alegria e namoro", afirmou.

Declaração de amor do marido de Simone

Há alguns dias, Simone fez aniversário e ganhou uma declaração de amor do marido, Kaká Diniz.

"Ficaria clichê falar tudo que sempre falo a cada ano. Não se trata de um simples parabéns ou, um simples aniversário. Felicitar uma data é se alegrar pela presença, comemorar por mais um ano de vitória, é se alegrar com o outro. Amar é sobre isso: Sobre um amor sem barreiras, que enfrenta o que for preciso para estar de pé. É um amor que tem perenidade, compreende?", começou ele.

"Se casar Simone, é uma opção. Ninguém casa a força ou porque não quis, se casa por ter a opção de casar com alguém que se gosta. Mas permanecer casado, isso sim é uma decisão. Eu decido todos os dias, ou melhor, nós decidimos todos os dias em permanecermos casados, completando a felicidade um do outro. Talvez esse é o grande segredo para termos uma família tão linda, um casamento tão abençoado e uma vida cheia de paz.", continuou.

"Eu tô aqui pra dizer: conta comigo meu amor. O homem que não consegue manter uma família intacta, não pode ser considerado um homem de sucesso. Ter sucesso é ter uma família firmada na rocha; ter sucesso é olhar primeiramente pra família, para somente depois olhar para si. Diria sim 1.000 vezes mais se fosse preciso, mas eu tô aqui pra dizer que você foi minha melhor escolha, meu maior acerto e, nossa família, minha maior recompensa.".

Por fim, Kaká parabenizou a cantora. "Aquilo que Deus uniu, ninguém é capaz de separar! Parabéns vida! Eu só te desejo o melhor desse mundo. Eu te amo de uma forma que nem você é capaz de entender. É isso, eu te amo @simoneses", concluiu.