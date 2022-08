Simaria Mendes reaparece nas redes sociais e reflete sobre a vida: ''Mantermos firmes''

Produzida, Simaria Mendes reaparece nas redes sociais com reflexão sobre os últimos acontecimentos em sua vida

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 13h58

A cantora Simaria Mendes (40) retornou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, com um registro encantador e aproveitou o momento para fazer uma reflexão.

Na foto, compartilhada em seu Instagram, a artista aparece com uma super-produção e com o semblante sereno, mais leve. Na legenda da foto, publicada no Twitter, ela mostrou sua fé e insinuou que está passando no meio de uma "tempestade".

"Nunca esqueçam, até na tempestade há um Deus que sempre está ao nosso lado. Por isso é sempre um bom dia, quando nos mantemos firmes em nosso propósito, repleto de fé e felicidade dentro de nós. Bom dia, meus vasinhos", declarou ela.

Nos comentários, é claro, a irmã de Simone Mendes (38) foi acolhida e bem recebida pelos fãs, que seguem preocupados após os boatos envolvendo sua vida pessoal: "Estamos com você até o fim", disse um. "Enviando todo tipo de amor para você", continuou outro.

Nunca esqueçam, até na tempestade há um Deus que sempre está ao nosso lado. Por isso é sempre um bom dia, quando nos mantemos firmes em nosso propósito, repleto de fé e felicidade dentro de nós. Bom dia meus vasinhoss……. 🤍🤍 pic.twitter.com/LmHLD9dXbh — Simaria (@SimariaMendes) August 11, 2022

