Simaria inova e usa blusa de tricô aberta sem sutiã: "Tomei até um susto"

Simaria inova ao usar cardigã aberto em foto bem ousada; seguidores se dividiram após a foto

A cantora sertaneja Simaria deixou os seguidores perplexos nesta sexta-feira, 27, ao compartilhar uma foto bem ousada em seu perfil nas redes sociais. Ela gerou reações dos seus seguidores.

A sertaneja apareceu com uma blusa de tricô aberta e mostrou seus seios fartos. Ela impressionou ao dispensar o sutiã e usar a peça com os botões abertos.

Nos comentários, seguidores aconselharam a musa a entrar em uma plataforma de conteúdo adulto para aumentar seu patrimônio. "Tomei até um susto", comentou um. "Sonho de consumo", afirmou outro. "Luz na tua vida menina, ontem, hoje e sempre, e em todos universos possíveis", desejou outro.

Ainda na última semana, Simaria Mendes não se conteve e respondeu a um comentário após postar uma foto em que aparece usando sutiã."Toma jeito você em vir aqui no meu perfil só para me atacar! Não tem vergonha não?", perguntou ela. Em pouco tempo, a resposta de Simaria acumulava mais de 600 curtidas.

Vem para o meu grupo no Telegram 💙https://t.co/yCiKb113Qppic.twitter.com/I21HfVEN68 — Simaria (@SimariaMendes) January 26, 2023

Sensitiva faz previsão surpreende para Simaria: 'Não lute com isso'

O ano de 2023 pode ser agitado na vida de Simaria Mendes. Lene Sensitiva esteve no estúdio da TV CARAS e fez previsões para a cantora. Depois de viver um período de términos em sua vida – com o fim do casamento e o encerramento da dupla sertaneja –, ela pode ter um ano de novidades!

“Simone e Simaria, quem acredita que acabou está bem enganado! Vão retornar sim, a dupla vai retornar e com muito sucesso. Falando nisso, quem está solteira é a Simaria, né? Tem um boy maravilhoso chegando na vida dela” Segura a barriga, ou você vai ficar grávida. Logo na primeira jogada de bola com o boy, Simaria pode ficar grávida. Não adianta dizer que tem DIU, não, porque o DIU não segura não. Não lute com isso, é dessa forma”, revelou.