Simaria faz lindo ensaio com os filhos e fala sobre maternidade: "Me faz querer ser uma pessoa melhor"

A cantora Simaria realizou um ensaio fotográfico com os filhos, Giovanna e Pawel, e falou sobre seu papel como mãe

CARAS Digital Publicado em 07/05/2022, às 19h38

Simaria (39), que faz dupla com Simone (37), realizou um lindo ensaio fotográfico com os filhos para comemorar o Dia das Mães.

A cantora é mãe de Giovanna, que está com 9 anos, e Pawel, que tem 6. Os dois são frutos do relacionamento da artista com Vicente Escrig.

Com exclusividade para a CARAS Digital, Simaria falou sobre seu papel de mãe. "A maternidade me transformou. Ser mãe me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia", afirmou a cantora.

Ela também falou sobre o ensaio fotográfico com os herdeiros. "E levar meus filhos comigo em um ensaio, e ainda eternizar esses momentos, me deixa muito feliz. Gigi adora fotografar comigo", contou.

Confira as fotos do ensaio:

Simaria e Giovanna - Foto: Divulgação

Simaria e Pawel - Foto: Pawel

