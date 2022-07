Simaria faz desabafo enigmático após polêmica com Simone

Depois de parar de seguir a irmã nas redes sociais, Simaria reaparece e faz post misterioso: 'Pare de se comparar'

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 17h46

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), deixou os fãs curiosos ao fazer um post enigmático no Twitter nesta semana. Pouco depois dos fãs perceberem que ela não segue mais a sua irmã, Simone, nas redes sociais, a artista fez um desabafo no Twitter.

Na declaração, ela não citou nenhum nome ou situação, mas falou sobre comparação. “Pare de se comparar com outras pessoas, você está nesse planeta para ser você, e não uma imitação de você mesmo”, disse ela.

Pare de se comparar com outras pessoas,vc está nesse planeta para ser você. E não uma imitação de você mesmo.Boa noitee Bilu e Biluxas 🙏 — Simaria (@SimariaMendes) July 15, 2022

Simaria vive fase longe dos palcos

Vale lembrar que Simaria está longe dos palcos há algumas semanas. Em junho, ela comunicou que iria fazer uma pausa nos shows para cuidar de sua saúde por tempo indeterminado. "Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos", disse Simaria em comunicado ao anunciar o afastamento.

Recentemente surgiram rumores de que Simaria estaria pronta para retomar a carreira, mas a equipe dela ainda não se pronunciou sobre os boatos envolvendo a cantora.

Antes da pausa, Simaria se envolveu em polêmicas ao alfinetar a irmã, Simone, em entrevistas e demonstrar atritos na relação delas. "(Eu ouvia) 'cala a boca', 'não fala isso', 'não fala aquilo'... Mas, cara, eu, com 40 anos, não vou mais me calar. Vou falar o que acho que é certo. A gente venceu juntas, mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha. Mantendo respeito, irmandade, não tem como quebrar isso. Vai dar sempre certo", disse ela ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, antes da pausa na carreira.