Simaria compartilha vídeo hilário da mãe com o irmão: ''Casos de Família''

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 17h43

Simaria (39) deixou os seguidores com a barriga doendo de tanto rir com um vídeo hilário da mãe, Mara, com o irmão, Caio.

O mais novo da família resolveu fazer uma brincadeira com a matriarca deixando ela para fora do carro enquanto caia uma garoa. E claro que a veterana rasgou o verbo para o herdeiro de uma forma muito engraçada.

"Vai deformar o meu cabelo e eu não vou conseguir ir amanhã! Abre filho de corno", gritou ela, tirando gargalhadas de Caio.

A cantora não deixou de se divertir com as imagens. "Na porta da minha casa, Casos de Família! @maramendes_ses @caioses , o retrato da família Mendes Rocha!", escreveu ela na legenda.

Os fãs da família também não ficaram de fora da brincadeira. "Ela foi de 0 a 100 mt rápido veeey KKKKKKK, eu amo essa família", "Mara é um ícone", "Essa é mãe da Simaria mesmo", "Dona Mara é maravilhosa", comentaram.

