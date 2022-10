Silvio Santos é fotografado ao ir votar no segundo turno

Junto com a filha Rebeca Abravanel, Silvio Santos causa alvoroço ao marcar presença em escola para votar no segundo turno das eleições de 2022

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 17h16

O apresentador Silvio Santos, de 91 anos, fez questão de exercer o seu direito de voto e foi às urnas na tarde deste domingo, 30, para votar no segundo turno das eleições de 2022. O artista foi fotografado ao chegar em uma escola de São Paulo e causou alvoroço entre a imprensa e os fãs que estavam no local.

Silvio foi fotografado ao lado de uma de suas filhas, a apresentadora Rebeca Abravanel. De look azul, ele foi atencioso com as pessoas que o reconheceram no local.

Fotos: Francisco Cepeda/AgNews

Silvio Santos conta do seu período longe da TV

O apresentador Silvio Santos (91) surpreendeu ao dar um motivo para ter ficado alguns meses sem gravar o seu programa no SBT. Ele foi substituído pela filha, Patricia Abravanel (45), no comando do Programa Silvio Santos, que é exibido nas noites de domingo. Agora, ele foi questionado foi o motivo e impressionou com sua resposta.

Em uma conversa com o repórter Roger Turchetti, ele foi questionado se estava afastado por causa de um problema na voz. Ao ouvir isso, ele deu risada e desmentiu. “Não, não. Eu estava era com preguiça mesmo, estava com preguiça de gravar”, disse ele.

Em outro momento, ele foi questionado sobre o que achou das mudanças em seu programa, já que agora tem homens no balé, e ele respondeu: “Não reparei, mas se os rapazes forem bonitos eu vou gostar. Eu não tenho nenhum preconceito”.