Silvia Poppovic se derrete ao revelar conquista da filha: "Não me aguento"

A apresentadora Silvia Poppovic usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma conquista de filha única, Ana, de 24 anos

A apresentadora Silvia Poppovic abriu o jogo sobre sua vida pessoa nesta quinta-feira, 11. Ela usou seu perfil no Instagram para compartilhar que sua filha única, Ana, de 24, está fazendo um estágio de duas semanas em um hospital americano. A jovem é fruto de seu relacionamento com o endocrinologista Marcello Bronstein, que morreu aos 78 anos, em 2022, após uma leucemia.

"Não me aguento de tanto orgulho! Minha filha Ana, aluna do quinto ano de Medicina, está passando, agora no mês de julho, duas semanas num hospital dos Estados Unidos, aprendendo e se dedicando à sua futura carreira como médica, na área de Otorrinolaringologia!", relatou. "Essa menina merece tudo de melhor dessa vida! Comprometida, sensível, inteligente e, ainda por cima, linda por dentro e por fora! Alguém discorda?", completou a apresentadora.

Nos comentários, a jovem reagiu: "Só a agradecer pelo seu apoio incondicional, mami. Nós duas sempre". Os internautas também celebraram a novidade. "Parabéns por sua filha tão linda . Que orgulho, uma futura médica , tão novinha", disse uma. "Que maravilha, Sílvia! Muito sucesso para a Ana! E parabéns pra você (porque a fruta nunca cai longe do pé, não é?", disse outra.

Quatro meses antes de falecer, Marcello Bronstein passou por um transplante de medula para tratar a doença. A cirurgia, que foi realizada em julho de 2022, teve como doadora a filha do casal, que na época com 22 anos.

Confira a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Silvia Poppovic (@silviapoppovic)

Silvia Poppovic fala sobre nova fase ao lado do namorado

Recentemente, ela revelou através das redes sociais que está namorando o advogado Álvaro Malheiros. Apesar do namoro ser recente, os dois já se conhecem há mais de 45 anos, quando foram apresentados por um casal de amigos em comum. O reencontro entre eles aconteceu em abril deste ano, logo após Silvia sofrer um assalto no bairro de Higienópolis, em São Paulo.

"Eu me sinto como uma adolescente, mas, ao mesmo tempo, com as vantagens de um amor maduro, que é tão emocionante e divertido quanto na juventude, mas com expectativas diferentes. Você não espera mais do que o outro pode dar", confessou ela em recente entrevista. Leia mais!