Silvia Abravanel pode integrar o elenco de A Fazenda? Saiba mais

A CARAS Brasil apurou sobre possível ida de Silvia Abravanel para o reality 'A Fazenda'. Será que a apresentadora vai integrar o elenco?

Nesta sexta-feira, 07, Adriane Galisteu (51) abriu o jogo sobre possível escalação do elenco da edição do reality A Fazenda. De acordo com a apresentadora, ela sugeriu uma lista com nomes que gostaria de ver no programa, entre eles, uma possível candidata chamou atenção: Silvia Abravanel. (53). Depois da declaração, surgiram rumores de que a filha de Silvio Santos (93) estaria em negociação para participar da atração da Record. Saiba mais.

A CARAS Brasil apurou e uma fonte próxima da apresentadora afirma que essa informação não procede! Silvia Abravanel não está em negociação com a emissora para participar da próxima edição do reality A Fazenda.

Além disso, a fonte reforçou que Silvia segue como responsável pela apresentação de um programa semanal no SBT, fora outras ações e projetos que está engajada no momento. Com isso, não procedem os rumores de que a comunicadora está na próxima temporada de A Fazenda.

Os rumores com a escalação de Silvia começaram após entrevista de Adriane Galisteu ao site da Quem. De acordo com a apresentadora, todo ano ela entrega uma lista com possíveis nomes para integrar o elenco de A Fazenda, mas raramente eles participam do programa, ela teria sugerido Silvia Abravanel.

NÃO É DE HOJE

Essa não é a primeira vez que o nome da apresentadora Silvia Abravanel é atrelado ao da Record TV. Recentemente, foi noticiado que ela teria assinado um contrato para trabalhar com a emissora, o que, mais uma vez, não procede.

Mais uma vez, de acordo com apuração da CARAS Brasil, os boatos não são verdadeiros. Silvia Abravanel não teria assinado um contrato para trabalhar com a Record TV . A apresentadora apenas concedeu os direitos de imagem para participar de um programa na emissora.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL: