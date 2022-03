Silvia Abravanel fala sobre ser madrinha da Corrida e Caminhada pela Inclusão do IOK Ano VIII

Com exclusividade, Silvia Abravanel celebra o amadrinhamento da Corrida e Caminhada pela Inclusão

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 12h20

Em 2022, Silvia Abravanel (50) foi coroada madrinha da Corrida e Caminhada pela Inclusão do IOK Ano VIII.

A apresentadora aderiu à campanha Balance suas Meias pela Inclusão e Igualdade Social, evento esportivo que promove a inclusão social e a igualdade, que acontece no dia 27 de março, em São Paulo.

Com exclusividade para a CARAS Digital, Silvia comentou sobre a honra de fazer parte desse movimento.

"O convite surgiu para eu tirar uma foto e fazer uma postagem, mas minha assessora logo foi atrás de me indicar para ser madrinha do evento; da corrida! A minha reação foi de gratidão e muita alegria e claro lá no fundo um medinho rs pela grande responsabilidade.Resumindo Feliz demais, grata demais", relembrou ela.

A mãe de Luana (23), ressaltou a importância dos eventos que promovem a inclusão. "A maior importância desse evento é a inclusão e mostrar que os seres humanos com suas limitações também tem capacidade de irem aonde eles conseguem, de serem parte grande dos grupos que eles quiserem ; principalmente de esportes e que com amor, carinho, uma dosezinha de paciência devemos sim incentiva-los a se superarem sempre e serem também vencedores", afirmou.

A vice-presidente do Instituto Olga Kos fez questão de agradecer a participação da filha de Silvio Santos (91) nessa causa nobre. "Estamos retomando às atividades presenciais e é gratificante ver o quanto as pessoas apoiam o Instituto, entendem e respeitam a necessidade do protocolo de segurança e a alegria no rosto dos competidores, que fazem questão de abraçar essa causa tão nobre. A Silvia Abravanel é uma fofa e vai somar muito nessa corrida em prol da inclusão de pessoas com deficiência intelectual ou em situação de vulnerabilidade social. Seremos eternamente gratos a ela", declarou.

Por fim, Silvia pontuou a seriedade das pessoas públicas usarem as suas plataformas para o bem. "Somos pessoas mais “vistas” mais observadas do que outras que não tem tanta visibilidade por não estarem em uma televisão, uma mídia que lhes dê mais ênfase. Por tanto nós , pessoas da mídia, pra quem as pessoas dão moral maior temos sim que botarmos nossa cara pelas pessoas especiais, falarmos aos quatro ventos sobre as capacidades dessas pessoas , ajudá-los a fazerem parte grande do nosso grupo e assim mostrar a essas pessoas especiais que eles também são filhos do mesmo Deus, amados ,queridos e que vieram com suas necessidades especiais para também nos educar e mostrar o quanto também somos falhos achando que somos o máximo. Porque para quem tem seu corpo perfeito tudo fica mais fácil né?! Quero ver ser o primeiro do pódio sem suas pernas", concluiu.