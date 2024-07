Silvia Abravanel ameaça processar após passar sufoco com voo: ‘Desrespeitoso’

Vai processar! Silvia Abravanel se revolta e anuncia que vai tomar medidas legais após se sentir desrespeitada por companhia aérea

Na noite da última quinta-feira, 11, Silvia Abravanel usou as redes sociais para desabafar após enfrentar problemas em um voo. A herdeira de Silvio Santos teve seu voo cancelado de forma inesperada e afirmou que tomará medidas legais contra a empresa, depois de se sentir desrespeitada pela companhia aérea.

Através de seu perfil no Instagram, Silvia contou que estava no aeroporto para pegar um voo de São Paulo para Confins, em Minas Gerais. Além do avião atrasar, a apresentadora relatou que a conexão em Governador Valadares, onde ela desceria para acompanhar um show do noivo, Gustavo Moura, dupla sertaneja de Rafael, foi cancelada.

Silvia ainda relatou que ela e os outros passageiros que também fariam a conexão tentaram resolver a situação, mas não foram ouvidos. Além disso, um funcionário teria ameaçado chamar a polícia para eles: “A companhia foi extremamente desrespeitosa comigo, com o Gustavo e com alguns passageiros, que inclusive estavam com criança ali”, iniciou.

“Uma atendente do balcão ameaçou chamar a Polícia Federal para gente no aeroporto, sendo que a culpa não é nossa. A responsabilidade não é nossa”, disse a apresentadora, que também relembrou estar com o pé lesionado e afirmou não ter recebido ajuda da companhia nesse aspecto. Silvia ainda lamentou a presença de crianças e prometeu tomar medidas legais.

“A gente não tem que assumir responsabilidade pelo erro da companhia, pelo erro do comandante. Eu vou processar. Eu vou entrar com processo porque é um direito que eu tenho, que o Gustavo tem e eu espero que todos os outros passageiros façam o mesmo”, a herdeira do apresentador Silvio Santos concluiu seu relato nas redes sociais.

