Silvero Pereira sofre acidente de carro no Ceará e tranquiliza fãs: ''Nenhum ferimento!''

CARAS Digital Publicado em 17/04/2022, às 20h55

Neste domingo, 17, Silvero Pereira (39) sofreu um acidente de carro em uma estrada do Ceará, entre as cidades de Senador Pompeu e Piquet Carneiro.

O ator dirigia um carro que acabou deslizando em um barranco após sobrar em uma curva. Felizmente, o acidente foi leve e não deixou nenhum ferido. Além de Silvero, outros dois amigos estavam no veículo e se salvaram por conta do cinto de segurança.

Em suas redes sociais, o ator tranquilizou os fãs falando sobre seu estado de saúde: "Meu povo, tá tudo bem! Não se preocupem (os que receberam fotos de um acidente por whatsapp)".

"Não foi nada sério. Nenhum ferimento! Tudo joia. Já estou indo para casa, bem tranquila!", reforçou.

Mais tarde, a equipe do ator também publicou uma nota dando explicações sobre o acidente: "Na manhã deste domingo (17), o ator e diretor Silvero Pereira sofreu um acidente de carro na estrada entre as cidades de Senador Pompeu e Piquet Carneiro, no Ceará, quando voltava de Milhã para Mombaça".

"Silvero dirigia o veículo e ao fazer uma curva acentuada acabou invadindo o acostamento, deslizando em uma ribanceira e o carro tombou entre as árvores. Após o acidente, a guarda municipal, o seguro do automóvel e todas as providências foram tomadas pelo próprio ator que conseguiu sair do veículo.", continuava o texto.

Por fim, a equipe do artista completou: "Silvero e seus dois amigos que o acompanhavam estão bem, com saúde e não sofreram absolutamente nenhum ferimento, graças ao uso do cinto de segurança".

Rapidamente, muitos seguidores famosos, amigos do artista, passaram a dar apoio nos comentários: "Ai que susto! Que bom que está tudo bem com todos!", escreveu Fernanda Paes Leme (38). "Graças a Deus!", falou Camilla Camargo (36). "Meu Deus que susto! Que bom que você tá bem querido! Feliz Páscoa! Muita vida!", disse ainda Juliana Paiva (29).

Confira os posts que Silvero Pereira fez falando de seu estado de saúde após sofrer um acidente de carro no Ceará:

Silvero Pereira sai sem ferimentos de acidente de carro no Ceará.

Crédito: Reprodução/Instagram