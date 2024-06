Silvero Pereira revela ter sofrido violência sexual na infância: 'Ferida'

Junto com outras histórias, o ator Silvero Pereira aborda o assunto envolvendo sua vida pessoal, ocorrido aos 7 anos, em nova peça de teatro

O ator Silvero Pereira decidiu falar publicamente pela primeira vez sobre um triste episódio ocorrido ainda em sua infância. Na peça 'Pequeno Monstro', com estreia em 30 de maio no Rio de Janeiro, o artista aborda histórias - incluindo a sua - de pessoas que sofreram violência sexual.

Em entrevista ao jornal O Globo, Silvero contou que sofre ataques homofóbicos desde criança, além de ter sido xingado por ser considerado 'afeminado'. De acordo com o ator, durante muito tempo, ele enxergava o abuso, acontecido quando tinha 7 anos de idade, como uma 'experiência de vergonha'.

"Antes de me expor para o mundo, fui abrindo esse assunto, aos poucos, para mim mesmo. Foi quando me olhei no espelho e tive coragem de assumir quem eu era de verdade", declarou o famoso ao veículo. Em seguida, Silvero Pereira explicou que antes de abordar o assunto pessoal no palco, precisou lidar internamente com o ocorrido.

"O teatro sempre foi minha grande terapia. É onde consigo expurgar essas coisas. Mas, ao levar isso para o palco, essas questões precisam estar resolvidas", disse ele. E completou: "Esta não é uma peça de militância ou manifesto. O que quero é fazer arte! Então, primeiro, resolvo meus traumas. Depois, penso em como construir tecnicamente uma dramaturgia para conduzir esse assunto. É um processo... Fui me preparando para ter coragem de falar. Se fosse abrir agora todos esses buracos com as minhas questões, talvez não tivesse condições de chegar até aqui".

"Ninguém vai me ver abrindo um diário. Meu grande objetivo é dizer: estamos todos envolvidos nessas violências. Temos que encarar esse problema. Quando falo abertamente sobre minha ferida, quero que outras pessoas se sintam encorajadas para falar. Ou pelo menos que alguém que esteja passando por isso agora não precise enfrentar essa dor sozinho", concluiu o ator.

