Sidney Oliveira inicia 2024 com nova bênção do Papa Francisco

Empresário revelou comentário que fez o Pontífice gargalhar

Nesta quarta-feira (03), o presidente da Ultrafarma, Sidney Oliveira, encontrou o Papa Francisco durante a audiência geral no Vaticano. Acompanhado do PadreVinicius Vilela e do Diácono Rubens da Cruz, Sidney recebeu do Papa um solidéu - pequena boina utilizada na cabeça por motivos religiosos - usado por ele ao longo da conversa.