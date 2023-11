Sidney Oliveira faz visita especial em aniversário de 60 anos de Dunga

Ex-capitão da Seleção Brasileira de Futebol celebra data com amigos e familiares em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

O capitão da Seleção Brasileira de 1994, Carlos Caetano Bledorn Verri, mais conhecido como Dunga, celebrou no final de outubro o seu aniversário de 60 anos, em que reuniu amigos e familiares, num grandioso churrasco em uma chácara na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.