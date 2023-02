Sheron Menezzes rasga elogios a protagonista evangélica na Globo: "Amando cantar louvor"

Atriz Sheron Menezzes tem feito sucesso com protagonista evangélica na novela Vai na Fé, da TV Globo

A atriz Sheron Menezzes (39) esbanjou plenitude neste sábado, 25, durante o Desfiles das Campeãs do Carnaval, no Rio de Janeiro. Protagonista da novela Vai na Fé, a artista celebrou o sucesso da personagem, que chama atenção por ser cantora evangélica.

Em entrevista à CARAS Brasil, a global comentou que a personagem tem sido um ótimo desafio em sua carreira, por se tratar de uma cantora de igreja. Novidade em sua carreira, Sheron Menezzes precisou fazer aulas para soltar sua voz na produção .

"Confesso que ficava mais nervosa no início, era bem complicado. Mas acho que assim como o nosso corpo é treino, a corda vocal, o canto, ele também é treino. Então eu tenho treinado tanto, que está muito mais fácil", contou ela, que desfilou na escola de samba Portela neste ano.

Ela ainda completou dizendo que tem gostado tanto do trabalho, que tem levado um pouco da Sol para casa: "Estou muito mais confortável e estou amando cantar louvor, uma coisa que eu nunca esperei amar. Meu filho dorme ouvindo eu cantar louvor para ele, é muito gostoso".

Atriz Sheron Menezzes no camarote Brahman, no Rio de Janeiro (FOTO: Fernanda Chaves/Caras BRASIL)

Com o sorrisão estampado no rosto, Sheron garantiu que o sucesso da novela, que tem sido muito bem avaliada pelo público de casa e pela crítica especializada, é reflexo de um trabalho bem feito.

"Eu tô super feliz, sabe quando você fala que você vai trabalhar sorrindo? Eu vou trabalhar sorrindo! Eu acho também que o sucesso da personagem é isso, dá para ver no meu rosto que eu tô feliz, eu tô fazendo algo que edifica, sabe? Me traz algo, me constrói e me acrescenta muito. Depois da maternidade, tô aprendendo muito com a Sol", declarou.

A artista também atribuiu a repercussão positiva da trama com o fato da autora abordar temas comuns na vida dos brasileiros: "A novela aborda questões muito do dia a dia da gente, então acho que o público se identifica".